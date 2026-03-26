Revelan el esperado primer teaser de la serie de Harry Potter

El adelanto apuesta por un tono más oscuro y emocional, mostrando el origen del joven mago antes de su llegada a Hogwarts

La plataforma HBO Max reveló este miércoles el primer teaser de su esperada serie basada en Harry Potter, una ambiciosa producción que busca ofrecer la adaptación más fiel y detallada de los libros, con estreno previsto para la Navidad de 2026.

"La serie se estrenará en la Navidad de 2026 en HBO y estará disponible en línea en exclusiva en HBO Max en todos los mercados donde esté disponible", indicó la plataforma en un comunicado.

Bajo el título Harry Potter and the Sorcerer's Stone (Harry Potter y la piedra filosofal), la primera temporada constará de ocho episodios y retomará el inicio de la historia: el día en que el joven protagonista cumple 11 años y descubre que pertenece al mundo mágico.

Primer tráiler de la saga de 'HARRY POTTER'.



Se estrena esta Navidad en HBO. pic.twitter.com/IAwTrFIBeX — HBOMaxNewsLA (@HBOMaxNews_LA) March 25, 2026

El teaser, breve pero cuidadosamente construido, apuesta por un tono más realista y sombrío, alejándose del estilo más luminoso de las películas originales.

"Una carta de admisión en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le abre a Harry un mundo oculto: un mundo de diversión, amistad y magia. Pero esta nueva aventura conlleva un gran riesgo, ya que Harry se ve obligado a enfrentarse a un peligroso enemigo de su pasado", señaló la sinopsis.

Las primeras imágenes muestran a Harry en un entorno “muggle”, caminando por un pasillo escolar bajo la mirada de otros estudiantes, en una atmósfera que transmite aislamiento e incomodidad.

La tensión crece con la aparición de Petunia Dursley, quien confronta al niño con dureza, dejando claro el ambiente hostil en el que crece. El momento culmina con un primer plano de sus ojos tras los lentes redondos, reflejando miedo y asombro ante lo desconocido.

La magia comienza

El avance da un giro cuando aparece Rubeus Hagrid, quien introduce a Harry en el mundo mágico y le habla de sus padres. Posteriormente, se muestran momentos clave como el primer encuentro con Hermione y Ron en el tren, así como la aparición de Draco Malfoy.

La transición se consolida con la llegada al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería y la aparición del icónico Sombrero Seleccionador, seguida de escenas de magia donde las varitas iluminan el entorno con chispas, evocando descubrimiento y asombro.

Un elenco completamente renovado

La serie estará protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, todos ellos nuevos talentos elegidos tras audiciones masivas.

El reparto adulto incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall y Paapa Essiedu como Severus Snape.

La producción está diseñada para extenderse durante aproximadamente una década, con una temporada dedicada a cada uno de los siete libros escritos por J. K. Rowling, lo que permitirá explorar subtramas, personajes y detalles que quedaron fuera de las adaptaciones cinematográficas.