'La Oficina 2' inicia grabaciones y filtran primeras imágenes

La segunda temporada de La Oficina ya se graba en CDMX y Edomex; imágenes filtradas en redes sociales aumentan la expectativa de los fans

La segunda temporada de La Oficina ya comenzó su proceso de grabación en la Ciudad de México y el Estado de México, mientras que las primeras imágenes filtradas por seguidores en redes sociales han despertado la expectativa entre los fanáticos de la serie.

Aunque la producción aún no confirma una fecha de estreno, las fotografías y videos compartidos en internet ya anticipan algunos posibles giros en la historia.

Las publicaciones, difundidas principalmente en grupos de Facebook dedicados a la serie, incluyen encuentros entre seguidores y el elenco, además de imágenes captadas durante las grabaciones que han dado pie a diversas teorías sobre el futuro de los personajes.

Filtraciones alimentan teorías sobre la trama

Uno de los spoilers que más ha llamado la atención es una selfie compartida con la actriz Elena del Río, quien interpreta a Sofi Campos. En la fotografía, la actriz aparece usando un anillo, detalle que ha provocado especulaciones entre los seguidores.

Algunos fanáticos consideran que este elemento podría indicar que su personaje habría contraído matrimonio con Pascal, interpretado por Alejandro de Hoyos Parera, mientras que otros creen que el supuesto cambio podría modificar la relación entre Sofi y Memo Guerrero, personaje interpretado por Fabrizio Santini.

Hasta el momento, la producción no ha confirmado si las imágenes corresponden realmente a escenas de la nueva temporada o si forman parte de la evolución de la historia.

Las imágenes difundidas en redes sociales también confirman que el proyecto sigue siendo dirigido por Gaz Alazraki, cineasta responsable de producciones como Nosotros los Nobles y Club de Cuervos.

Además de las fotografías con los actores, usuarios han compartido comentarios sobre los lugares donde se realizan las grabaciones, lo que ha incrementado la expectativa en torno al anuncio oficial del estreno.

Renovación tras el éxito de la primera temporada

La segunda temporada fue confirmada después de que Variety informó sobre la renovación de la serie por parte de Prime Video. La primera entrega debutó el 13 de marzo y logró una rápida respuesta del público mexicano, convirtiéndose en una de las producciones más comentadas en plataformas digitales.

Con el respaldo de Amazon MGM Studios y Máquina Vega, la adaptación mexicana consiguió mantenerse durante varias semanas entre los títulos más vistos del catálogo gracias a su propuesta basada en el humor cotidiano y la vida laboral.

La historia, ambientada en Aguascalientes y centrada en las actividades de Jabones Olimpo, destacó por adaptar el formato de oficina al contexto mexicano mediante referencias culturales, lenguaje cotidiano y situaciones laborales con las que muchos espectadores se identificaron.

El elenco, encabezado por Fernando Bonilla como el gerente regional, junto con un reparto integrado por actores poco conocidos, fue uno de los elementos que permitió conectar con la audiencia.

Mientras la producción continúa avanzando, la relación entre Sofi Campos y Memo Guerrero sigue siendo uno de los temas que más interés genera entre los seguidores. La reciente filtración del supuesto anillo de casada ha incrementado las teorías sobre el rumbo de la historia, mientras los fanáticos esperan el anuncio oficial de la fecha de estreno de la segunda temporada.