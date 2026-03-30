Actor de 'La Oficina' audicionó por crisis económica

El intérprete buscó oportunidades en series tras enfrentar dificultades financieras, una decisión que terminó impulsando su carrera en pantalla.

Un momento de presión económica llevó a un actor mexicano a replantear su camino profesional y abrirse paso en la televisión, un giro que terminaría por darle visibilidad nacional y nuevas oportunidades en su carrera artística.

Lo que comenzó como una necesidad financiera se convirtió en una estrategia que hoy rinde resultados, tras lograr conectar con audiencias más amplias sin abandonar su vocación original.

¿Quién es el actor que sufrió problemas económicos previo a ‘La Oficina’?

Se trata de Fernando Bonilla, actor, director y dramaturgo que recientemente ganó notoriedad por su papel de Jero Ponce en la serie "La Oficina".

Aunque su rostro se ha vuelto más familiar en plataformas y televisión, su trayectoria no comenzó en ese terreno, sino en el teatro, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional.

El propio actor explicó que su incursión en el mundo audiovisual no fue un paso planeado desde el inicio, sino una decisión motivada por una etapa complicada en términos económicos.

En 2018, pese a participar en montajes reconocidos como Algo en Fuenteovejuna y A 8 Columnas, enfrentó una situación financiera adversa que lo obligó a buscar nuevas fuentes de ingreso.

Ante este escenario, optó por realizar castings para series y películas con el objetivo de estabilizar su situación y ampliar sus oportunidades laborales.

El salto al audiovisual como estrategia

La decisión de audicionar no solo respondió a la necesidad inmediata de ingresos, sino también a una visión a largo plazo: utilizar la exposición mediática como una herramienta para fortalecer su trabajo en teatro.

“Hacer castings para construir una carrera en series y películas, en primer lugar para salir de deudas, pero también para poder usar esa posible exposición como un vehículo para convocar al público a mis proyectos teatrales”.

Con el paso del tiempo, esta estrategia comenzó a consolidarse. Su participación en producciones audiovisuales le permitió posicionarse frente a nuevas audiencias, lo que ahora impacta directamente en la difusión de sus proyectos escénicos.

Una carrera construida desde el teatro

Bonilla ha reiterado que su formación y su identidad artística están ligadas al escenario. A pesar del crecimiento en televisión, el actor ha subrayado que su trabajo en teatro no solo continúa, sino que representa el eje central de su trayectoria.

“La mayoría de la gente que me conoce, me ubica por el Diente de Oro o por Jero de La Oficina. Pero he pasado la mayor parte de mi vida dedicándome exclusivamente al teatro, escribiendo, dirigiendo y actuando”.

El actor ha señalado que, aunque disfruta su trabajo en cine y televisión, el teatro sigue siendo su principal referencia profesional y personal.