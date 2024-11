'La Chupitos' tuvo quimioterapias por extraña enfermedad

Liliana Arriaga, mejor conocida como 'La Chupitos', reveló en entrevista para una revista de espectáculos que se sometió a quimioterapias pese a no padecer cáncer, mismas que le causaron la caída de su cabello y ahora tiene que usar peluca.

En el mes de enero, la comediante reveló que se sometió a varios estudios los cuales arrojaron que presentaba una rara enfermedad autoinmune denominada: síndrome de Sjögren.

"Tiene que ver con producir líquidos en mi cuerpo, saliva y mucosidad, hace dos semanas me retiraron el medicamento más fuerte, quimioterapias orales", contó para la revista TV Notas.

'La Chupitos' detalló que fue en el mes de enero cuando comenzó con las quimios porque sus células, en lugar de ayudarla, la estaban atacando y de esta forma evitaban la proliferación.

Contó que el primer diagnóstico que le dieron es que tenía diabetes, pero lo descartaron con más estudios.

Aclaró que esta enfermedad no es ningún tipo de cáncer y que las quimioterapias eran preventivas para atacar las células.

"Las quimioterapias fueron preventivas, estas eran muy fuertes, sentía mareos, sueño y decaimiento, todos los lunes me tomaba cuatro pastillas”, explicó la comediante".

Pero esta no la única preocupación de la comediante, pues esta enfermedad podría desarrollarle otra como Lupus.

"Con esta enfermedad te puede dar lupus y atrofiar parte de las articulaciones, este mal no es tan conocido, no sabía de su existencia, siempre he sido una mujer sana y por eso me sorprendió", detalló.

La comediante reveló que ahora se ve obligada a usar una peluca ya que las quimioterapias le causaron la caída de su cabello.

¿Qué es el síndrome de Sjögren?

El síndrome de Sjögren es un trastorno del sistema inmunitario que se identifica por sus dos síntomas más frecuentes: ojos y boca secos.

Aunque se puede padecer el síndrome de Sjögren a cualquier edad, en el momento del diagnóstico la mayoría de las personas son mayores de 40. El trastorno es mucho más frecuente en las mujeres. El tratamiento se centra en aliviar los síntomas.

Algunas personas con síndrome de Sjögren presentan uno o más de los siguientes síntomas:

Los dos síntomas principales del síndrome de Sjögren son:

Ojos secos. Es posible que los ojos te ardan, te piquen o sientas como si tuvieras arena adentro.



Sequedad de boca. Es posible que sientas que tienes la boca llena de algodón, lo que dificulta tragar o hablar.

Dolor articular, hinchazón y rigidez.

Inflamación de las glándulas salivales, sobre todo, las que se ubican debajo de la mandíbula y delante de las orejas.

Erupciones cutáneas o piel reseca.

Sequedad vaginal.

Tos seca persistente.

Fatiga prolongada.

