Karla Sofia Gascón le dice a Timothée que 'no se preocupe'

La actriz española publicó un mensaje dirigido a Chalamet tras la reciente polémica del actor tras hablar sobre el ballet y la ópera

La actriz Karla Sofía Gascón envío un mensaje para Timothée Chalamet ante su reciente polémica por los comentarios que hizo recientes sobre disciplinas artísticas tradicionales.

La publicación de la actriz española presenta un diálogo ficticio en el que imagina una conversación con el intérprete estadounidense. El tono mezcla ironía y referencias a discusiones recientes que han rodeado tanto a Gascón como a Chalamet.

Este es el mensaje que Gascón le mando a Chalamet

En el texto compartido por la actriz, se plantea un intercambio imaginario con el actor. La publicación incluye varias frases que han sido replicadas por usuarios en diferentes plataformas.

“- Hola Karla, ¿crees que me dejen pasar por la alfombra roja en los Oscar? - ¿Eres una mujer trans? Entonces no te preocupes, Tim. Además, amo las zapatillas de ballet y he visto El Fantasma de la Ópera diez veces.

No estoy seguro de si eso cuenta para algo. Suerte con los premios. Aunque nadie me ha visto ni escuchado decir nada, mientras que a ti sí te han visto y escuchado, la gente parece preferir creer lo que los ‘malos’ dicen que yo dije”.

El mensaje difundido por Karla Sofía Gascón fue interpretado como una referencia a la forma en que las polémicas han impactado de manera distinta en la trayectoria pública de ambos actores.

Pues el texto sugiere que, pese a las declaraciones que han rodeado recientemente a Chalamet, el actor podría continuar su camino dentro de la temporada de premios, mientras que la actriz señaló que en otras ocasiones las polémicas que la involucraron tuvieron un impacto directo en su exposición pública.

¿Qué fue lo que dijo Chalamet sobre el ballet y la ópera?

En un encuentro en la Universidad de Texas participaron Timothée Chalamet y el actor Matthew McConaughey, quienes dialogaron sobre los cambios que atraviesa la industria cinematográfica.

Durante el evento, ambos hablaron sobre la experiencia de asistir a salas de cine y sobre la manera en que el streaming ha modificado la forma en que el público consume películas.

En ese contexto, Chalamet mencionó algunas expresiones artísticas tradicionales.

“No quiero trabajar en el ballet, la ópera o cosas que digan: ‘Mantengan esto vivo, aunque ya a nadie le importa’. Lo digo con respeto a toda la gente del ballet y la ópera”.

The Metropolitan Opera has responded to Timothée Chalamet saying that “no one cares” about ballet or opera during CNN-Variety Town Hall Event:



“This one’s for you, Timothée Chalamet…” pic.twitter.com/inZbt1aBJy — Pop Base (@PopBase) March 6, 2026

Otra polémica lo rodea previo al Oscar 2026

De forma paralela, el actor y comediante Tom Davis relató una anécdota sobre el rodaje de la película Wonka, producción en la que compartió escena con Chalamet.

Durante una entrevista, Davis explicó que el protagonista contaba con un chef personal que preparaba varias opciones de desayuno cada mañana.