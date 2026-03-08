Responde Alondra de la Parra a Timothée por críticas al ballet

Además del mensaje inicial, la directora incluyó una invitación abierta dirigida al actor para que conozca de cerca una presentación orquestal.

Las declaraciones del actor Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera detonaron una reacción pública de la directora mexicana Alondra de la Parra, quien respondió desde Madrid con un mensaje contundente ante las declaraciones del actor.

La directora mexicana publicó un video en el que aparece al frente de su orquesta durante una interpretación de música clásica. Mientras conduce a los músicos, dirige un mensaje directo al actor estadounidense, combinando la ejecución musical con su respuesta.

Alondra de la Parra responde desde el podio

El video muestra a De la Parra frente a los músicos mientras sostiene la batuta y continúa dirigiendo el fragmento del repertorio.

“Oye, Timothée, lamento que no quieras ser parte de esto. Quizás quieras reconsiderarlo, y no estamos intentando mantenerlo vivo. Está muy vivo”.

La intervención ocurre mientras continúa la interpretación musical, integrando así la respuesta con la ejecución de la obra. Además del mensaje inicial, la directora incluyó una invitación abierta dirigida al intérprete para que conozca de cerca el ambiente de una presentación orquestal.

“Si algún día cambias de opinión, ven a Madrid y diviértete con nosotros”.

La pieza interpretada por la orquesta interpretó un fragmento de repertorio clásico mientras la directora permanece al frente del conjunto musical, guiando la ejecución y sosteniendo el mensaje que acompaña la grabación.

Qué dijo Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera

Las declaraciones que detonaron la reacción ocurrieron durante una charla pública en la Universidad de Texas, donde Timothée Chalamet participó en una conversación con el actor Matthew McConaughey. Ambos dialogaban sobre el futuro del cine y los cambios que enfrenta la industria frente al crecimiento del streaming.

Durante el encuentro, los actores hablaron sobre la experiencia de asistir a las salas de cine y el papel que ese formato mantiene dentro del entretenimiento actual. En ese contexto, Chalamet expresó una opinión sobre algunas disciplinas artísticas tradicionales.

“No quiero trabajar en el ballet, la ópera o cosas que digan: ‘Mantengan esto vivo, aunque ya a nadie le importa’. Lo digo con respeto a toda la gente del ballet y la ópera”.

The Metropolitan Opera has responded to Timothée Chalamet saying that “no one cares” about ballet or opera during CNN-Variety Town Hall Event:



“This one’s for you, Timothée Chalamet…” pic.twitter.com/inZbt1aBJy — Pop Base (@PopBase) March 6, 2026

La reacción que encendió la conversación en redes

Después de pronunciar la frase, el propio actor pareció reconocer el impacto que podría generar su comentario. Durante la misma charla, añadió una observación en tono bromista que también fue difundida en clips del encuentro.

“Acabo de perder 14 centavos de audiencia. Me metí en problemas sin razón”.