¿Karina Puente le fue infiel a Adrián Marcelo? Esto se sabe

Adrián Marcelo vuelve a ser tendencia, pero esta vez no tiene que ver con su carrera, ahora la situación gira en torno a su esposa, Karina Puente, quien ha sido el centro de una reciente polémica después de que se filtraran capturas de pantalla de una supuesta conversación comprometida entre ella y su entrenador de gimnasio. Esta filtración ha desatado una ola de especulaciones sobre una posible infidelidad.

La polémica comenzó cuando en diversas plataformas de redes sociales comenzaron a circular capturas de pantalla de una conversación privada entre "La Chaparrita" y su entrenador.

Los mensajes, que se han hecho virales, contienen intercambios que algunos usuarios han interpretado como indicios de una relación más allá del ámbito profesional. La filtración de estos mensajes ha provocado una serie de especulaciones y debates entre los seguidores de Adrián Marcelo, quienes están ansiosos por obtener una explicación sobre la veracidad de estas acusaciones.

Uno de los mensajes que ha causado mayor revuelo es el siguiente: el entrenador escribe a Karina Puente: “Ya voy a estar libre, paso al súper después de cerrar el gym y te espero en el depa”. A lo que Karina supuestamente responde: “Si estaría bien, bebé. Pero a lo mejor llego un poco más tarde porque hoy había quedado en ir con … y no sé a qué hora me desocupé. No creo llegar más tarde de las 6:30, espérame con algo rico”.

Estos mensajes, que habría sido difundido por el mismo entrenador de la esposa de Adrián Marcelo, revelaron también que se enviaron fotografías en el modo 'ver una vez', lo que significa que el contenido exacto de las imágenes no es accesible para quienes visualizan los mensajes.

"Esto te va a estar esperando", escribió junto al emoji de una flama.

Algo que llama la atención es la respuesta que le dio "La Chaparrita":

“Me encanta bebé. Ya quiero estar allá contigo y esperarte así”.

La reacción de Adrián Marcelo y Karina Puente

A pesar de la viralización de las capturas de pantalla, tanto Adrián Marcelo como Karina Puente han optado por el silencio. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha hecho declaraciones públicas sobre la situación. Este silencio ha llevado a los seguidores y medios de comunicación a especular sobre las posibles implicaciones de estos mensajes y su impacto en la relación de la pareja.

La situación ha sido aún más complicada debido a que Adrián Marcelo acaba de salir del reality show "La Casa de los Famosos México 2" en el que participaba. Durante más de un mes, estuvo en contacto limitado con el exterior, lo que ha generado aún más incertidumbre sobre el contexto de los mensajes filtrados. La falta de información oficial ha dado pie a una serie de rumores y teorías que circulan sin confirmación.

