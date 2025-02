 Pasajeros bajan a extranjera del camión tras ofender a mexicanos

Una mujer extranjera que presuntamente ofendió a los mexicanos fue bajada de una unidad de transporte en la Ciudad de México.

El momento fue captado en video por uno de los pasajeros y difundido en redes sociales, causando revuelo entre los usuarios.

Los hechos ocurrieron en la alcaldía Azcapotzalco cuando una mujer de origen español no completó el pasaje del camión, lo que desató una discusión con los pasajeros.

En el video se puede ver que la mujer va de pie en la unidad, mientras discute con los pasajeros y presuntamente dijo que no le gustaba México.

"Que no me intimidas hombre, tú tienes que nacer de nuevo para llegarme a mí al talón, tienes que nacer tío. No me intimidas, a lo mejor una mexicana se va a callar, yo no me voy a callar, sigue pégame, ven", dice la extranjera en el video.

Una mujer le responde que se calme, ya que nadie la está ofendiendo, pero ella insiste en que un pasajero sí la está ofendiendo.

De acuerdo con la mujer extranjera, los pasajeros le "montaron pollo" (armaron un escándalo) porque le faltaban dos pesos para completar el pasaje.

Otra pasajera le reclama a la mujer después de que presuntamente dijo que no le gustaba México, pero esta continúa discutiendo.

Finalmente, una pasajera bajó a empujones a la mujer extranjera y le dijo y si no le gustaba México que se fuera del país porque nadie le faltó al respeto, pero esta le respondió: "por eso no avanzan".

Comentarios