Karely Ruiz peleará contra Marcela Mistral en el ring

La influencer regresa al box para enfrentar a Marcela Mistral en la Arena Monterrey, reviviendo una rivalidad que nació en televisión y creció en redes

La influencer y modelo regiomontana Karely Ruiz volverá a subirse al ring tras su reciente victoria en Stream Fighters 4, evento celebrado en octubre pasado en Bogotá, Colombia. En aquella función, la creadora de contenido derrotó a la influencer Karina García, resultado que consolidó su incursión en el boxeo de exhibición.

Aunque tras ese combate Karely había dejado entrever que no tenía prisa por regresar a los guantes, una propuesta específica terminó por convencerla: revivir su rivalidad con Marcela Mistral, figura de la televisión y las redes sociales, con quien arrastra una historia de tensiones públicas desde hace varios años.

El origen del conflicto entre Karely Ruiz y Marcela Mistral

La rivalidad entre ambas creadoras de contenido se remonta a 2020, cuando Karely Ruiz fue invitada a un programa de entretenimiento, conducido por Marcela Mistral. En aquel entonces, Ruiz comenzaba a ganar notoriedad en redes sociales.

Durante la transmisión, Mistral lanzó comentarios que generaron incomodidad, entre ellos: “¿Qué vendes? ¿Qué anuncias?”, seguido de una frase que fue interpretada como una crítica directa al contenido digital de Karely. El momento provocó un ambiente tenso que rápidamente se viralizó.

La intervención de Poncho de Nigris en la polémica

El episodio escaló cuando Poncho de Nigris, esposo de Marcela Mistral, intervino en la conversación con una frase que aumentó la polémica: “Marcela está enojada porque Karely tiene más seguidores que ella”. El comentario provocó reacciones divididas y alimentó la rivalidad.

Desde entonces, ambas figuras intercambiaron indirectas, declaraciones y comparaciones en distintos espacios, construyendo una narrativa que hoy se traduce en un enfrentamiento deportivo con alta carga mediática.

¿Cuándo y dónde será el encuentro de Divas?

El combate entre Karely Ruiz y Marcela Mistral se llevará a cabo el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, uno de los recintos más importantes del norte del país y habitual sede de eventos de gran formato.

Aunque aún no se han revelado los precios de boletos ni la fecha de preventa, los organizadores adelantaron que el cartel incluirá más peleas y presentaciones musicales.