Humbe dará concierto en la Arena Monterrey en febrero 2026

El cantante abrirá su gira ‘Dueño del Cielo Tour’ en Monterrey con un show único; conoce detalles, fechas y boletos para no quedarte fuera.

Humbe ha crecido con fuerza durante los últimos años en la escena musical mexicana, y su regreso a Monterrey llega en un momento clave de su carrera. Tras cosechar seguidores en todo el país, el cantante vuelve a su tierra natal para presentar el arranque oficial de su nueva gira “Dueño del Cielo Tour”, un proyecto que promete elevar su propuesta artística a un nivel completamente distinto.

¿Quién es Humbe, intérprete de 'Fantasmas'?

Humberto Rodríguez Terrazas, originario de Monterrey y con apenas 25 años, se consolidó como uno de los artistas revelación gracias a su estilo íntimo y a la fuerte conexión que mantiene con su público. Inició de manera independiente, pero su crecimiento lo llevó a firmar con Sony Music, desde donde ha proyectado su música a escenarios más amplios.

A lo largo de su trayectoria ha llenado auditorios en diferentes estados de la República con un espectáculo 360, lleno de visuales inmersivos y una producción impecable. Cada show refleja su sello personal, algo que sus fans esperan volver a vivir en esta nueva etapa.

Precios, dónde y cuándo comprar boletos para el concierto de Humbe en Monterrey

La ciudad será la primera parada de una gira que recorrerá 28 ciudades de México y posteriormente llegará a 23 localidades de EUA. El concierto se realizará el sábado 7 de febrero a las 21:00 horas en la Arena Monterrey, marcando el inicio oficial de su tour 2026, año en el que prácticamente tendrá agenda llena entre ambos países.

La Arena Monterrey informó que la venta general de boletos comenzará el 12 de diciembre e invitó a seguir sus redes sociales para conocer la hora exacta y asegurar un buen lugar. El espectáculo está diseñado como una experiencia sensorial completa, combinando visuales envolventes, energía en vivo y un recorrido por sus mayores éxitos.

Además, presentará parte de su nuevo material musical, lo que convierte este concierto en una oportunidad única para vivir su evolución artística desde la primera fecha de la gira.

¿Cuál es el significado de ‘Dueño del Cielo’ y qué expresa Humbe en este álbum?

En su producción ‘Dueño del Cielo’, Humbe retoma la sensibilidad que lo impulsó a la fama desde la llegada de “El Poeta” en 2021, pero la lleva a un terreno más sólido y maduro. El proyecto incorpora texturas que amplían su sonido más allá del pop y el R&B, mostrando una evolución marcada por los aprendizajes que han moldeado su manera de sentir y reaccionar.

El propio artista describe esta etapa como una especie de renacimiento, un proceso en el que se reconoce la importancia de derrumbarse para construir algo nuevo. Para él, el álbum simboliza esperanza, la capacidad de hallar claridad incluso en los momentos que parecen más oscuros, y una reafirmación de la fortaleza emocional que ha desarrollado con el tiempo.