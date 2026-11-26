Jennifer Barreto hizo historia al convertirse en la primera madre en ganar Miss Universo. Conoce su edad, nombre real, estudios, esposo e hija

Jennifer Barreto se convirtió en la nueva Miss Universo 2026 y colocó nuevamente a Puerto Rico en lo más alto del certamen internacional de belleza. A sus 27 años, la puertorriqueña hizo historia al convertirse en la primera madre en conquistar la corona, además de ser una profesional con preparación académica en psicología y trabajo social.

La representante de Puerto Rico obtuvo el título durante la edición número 75 del concurso, celebrada el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, fue la encargada de entregarle la corona.

¿Cuál es el nombre real y dónde nació Jennifer Barreto?

La nueva reina de belleza nació el 17 de diciembre de 1998 en Mayagüez, Puerto Rico, bajo el nombre de Jennifer Abreu Mora. Durante su infancia y juventud vivió en municipios como Isabela, San Sebastián y Aguadilla.

Antes de incursionar en los concursos de belleza, practicó voleibol desde la primaria hasta la secundaria. Su trayectoria tomó un rumbo distinto al de muchas participantes, pues primero desarrolló una carrera profesional enfocada en la salud mental y el acompañamiento comunitario.

Estudió psicología y trabajo social

Jennifer Barreto cuenta con una licenciatura en Psicología de la Investigación y dos maestrías: una en Psicología y otra en Trabajo Social Clínico. También tiene formación especializada en intervención en trauma, protección infantil, violencia doméstica y prevención del suicidio.

En 2021 comenzó a trabajar en Fort Hood, Texas, para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, dentro del Programa de Defensa Familiar. En esa área se desempeñó como educadora y especialista en respuesta ante crisis, brindando apoyo a familias militares y atendiendo situaciones relacionadas con violencia doméstica y protección infantil.

Posteriormente asumió funciones como especialista en prevención, con actividades enfocadas en evaluar riesgos comunitarios y desarrollar estrategias para fortalecer el bienestar emocional.

Es madre de una niña y está casada

En su vida personal, Jennifer Barreto está casada con Yan Carlos Barreto Calderón, integrante del Ejército estadounidense, y es madre de una niña llamada Penélope, quien nació en 2019.

Su maternidad se convirtió en uno de los aspectos más destacados de su historia, debido a que su triunfo representa un momento inédito para Miss Universo, pues es la primera madre en ganar el título, luego de que el certamen modificara sus reglas en 2023 para permitir la participación de mujeres casadas y con hijos.

Así comenzó su camino hacia Miss Universo

Su participación en los certámenes de belleza comenzó en 2025, sin contar con una trayectoria previa en pasarelas. En junio de 2026 ganó el concurso Miss Universe Puerto Rico, representando al municipio de San Sebastián, y consiguió el pase para competir por la corona internacional.

En la final de Miss Universo 2026, Barreto se impuso ante representantes de Filipinas, Nueva Zelanda, República Dominicana y Venezuela, quienes también llegaron a la última etapa de la competencia.

Con su victoria, Puerto Rico volvió a coronar a una representante en su propio territorio, una hazaña que había conseguido en 2001 con Denise Quiñones. Además, Jennifer Barreto sucedió a la mexicana Fátima Bosch como reina universal de belleza.