Antes de la competencia, Barreto había defendido la posibilidad de continuar sus proyectos personales y profesionales después de convertirse en mamá

Jennifer Barreto ganó el Miss Universo 2026 ante el público de Puerto Rico y se convirtió en la primera madre en conquistar el certamen internacional. Su triunfo devolvió la corona a la isla después de 20 años y elevó a seis el número de victorias puertorriqueñas en la competencia.

La representante anfitriona, de 27 años, recibió el título de manos de la mexicana Fátima Bosch durante la final celebrada este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Barreto se impuso entre 116 delegadas en la edición número 75 del concurso. La dominicana Melissa Núñez terminó como primera finalista y la venezolana Clara Vegas como segunda; Filipinas, con Bea Millan-Windorski, y Nueva Zelanda, con Georgia Waddington, completaron las cinco primeras posiciones.

La primera madre en ganar Miss Universo

Madre de una niña llamada Penélope y casada, Barreto alcanzó un resultado inédito desde que el concurso abrió la participación a mujeres con hijos y casadas, cambio anunciado en 2022 y aplicado a partir de la edición de 2023.

Es la primera madre que obtiene la corona internacional, aunque otras concursantes con hijos ya habían participado. En Puerto Rico, Jennifer Colón ganó el título nacional en 2024 y posteriormente llegó al grupo de doce finalistas de Miss Universo.

Antes de la competencia, Barreto había defendido la posibilidad de continuar sus proyectos personales y profesionales después de convertirse en mamá.

“Ser madre es una fortaleza”.

Su historia también incluye una trayectoria en trabajo social y prevención. Cuenta con estudios de Psicología y dos maestrías, una en Psicología y otra en Trabajo Social, además de preparación en intervención en trauma, protección infantil y violencia doméstica.

Ha trabajado como especialista en prevención para el Departamento del Ejército de Estados Unidos, con labores relacionadas con el bienestar de familias militares y la reducción de conductas de riesgo.

¿Quiénes son las seis ganadoras de Miss Universo de Puerto Rico?

Con el triunfo de Jennifer Barreto, Puerto Rico suma seis coronas de Miss Universo. Estas son las representantes que han ganado el certamen internacional:

Marisol Malaret, en 1970.

Deborah Carthy-Deu, en 1985.

Dayanara Torres, en 1993.

Denise Quiñones, en 2001.

Zuleyka Rivera, en 2006.

Jennifer Barreto, en 2026.

Barreto terminó con una espera de 20 años desde la victoria de Rivera y se convirtió en la segunda puertorriqueña en coronarse como anfitriona, después de Quiñones en 2001.

Barreto había conseguido su pase al concurso internacional en junio, cuando ganó Miss Universe Puerto Rico representando al municipio de San Sebastián.

Para el desfile de gala de la final eligió una creación blanca del diseñador Luis Antonio, con cuello halter, espalda descubierta y corte sirena. La elección buscaba rendir homenaje a las cinco ganadoras puertorriqueñas que la precedieron.

Una final con preguntas sobre liderazgo e inteligencia artificial

Durante la ronda individual, Barreto respondió en español una pregunta sobre el valor humano que debe preservarse ante el avance de la inteligencia artificial.

Después, las cinco finalistas contestaron una misma interrogante: qué necesita el mundo de sus líderes en este momento. La etapa permitió al jurado evaluar sus propuestas y capacidad de comunicación antes de elegir a la sucesora de Bosch.

La gala reunió a miles de seguidores con banderas de distintos países en el Coliseo. En ese escenario, Barreto cerró su participación con un doble hito: una victoria para las madres dentro del certamen y el regreso de Puerto Rico a lo más alto de Miss Universo.