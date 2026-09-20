J Balvin escribe cariñoso mensaje a Valentina por su cumple

El cantante colombiano felicitó a la modelo argentina por su cumpleaños y reconoció públicamente su labor como madre de su hijo.

J Balvin sorprendió a sus seguidores al dedicarle un emotivo mensaje a Valentina Ferrer, apenas unos días después de que ambos confirmaran su separación tras casi una década de relación.

El cantante aprovechó el cumpleaños de la modelo argentina para celebrar su vida y reconocerla especialmente como madre de su hijo Río.

“Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte”, escribió el colombiano. Además, le agradeció por haberle dado a Río y aseguró que verla como mamá es una de las cosas que más admira de ella.

Pero hubo una frase que inmediatamente llamó la atención a sus seguidores.

“Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti”. El mensaje estuvo acompañado por fotografías de Valentina, incluyendo una de cuando era niña y otra junto a su hijo.

Y el mensaje llega justo cuando la separación se encuentra rodeada de especulaciones. Melanie Pavola aseguró que tuvo un encuentro íntimo con J Balvin en Nueva York cuando Valentina estaba embarazada de Río, que ella desconocía el embarazo y que, al enterarse, tomó sus cosas y posteriormente contactó a la modelo para contarle lo ocurrido. Esta versión no ha sido confirmada por J Balvin ni por Valentina.

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Por ahora, no existe confirmación de una reconciliación entre J Balvin y Valentina Ferrer. Lo que sí queda claro es que, pese a haber anunciado caminos separados, el cantante mantiene un mensaje de cariño y admiración hacia la madre de su hijo. Y ahora la pregunta que queda en el aire es: ¿solo están procurando mantener una buena relación por Río o este gesto podría ser una señal de que todavía existe algo más entre ellos?