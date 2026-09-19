Melanie Pavola revive declaraciones sobre J Balvin y Valentina

De acuerdo con el relato de Melanie, J Balvin la habría invitado a Nueva York y ambos habrían tenido un encuentro íntimo

Melanie Pavola vuelve a estar en el ojo del huracán luego de que resurgieran sus declaraciones sobre un supuesto encuentro íntimo que habría tenido con J Balvin en Nueva York, cuando el cantante todavía mantenía una relación con Valentina Ferrer y ella se encontraba embarazada de su hijo, Río.

La modelo asegura que fue el propio colombiano quien le reveló la situación después del encuentro.

De acuerdo con el relato de Melanie, J Balvin la habría invitado a Nueva York y ambos habrían tenido un encuentro íntimo. La influencer asegura que no sabía que Valentina estaba embarazada y que fue hasta después de lo ocurrido cuando el cantante se lo confesó. Según su versión, al enterarse, tomó sus cosas y decidió marcharse.

Melanie Pavola asegura que escribió a Valentina Ferrer

Pero la historia no habría terminado ahí. Melanie asegura que, después de conocer el embarazo, le escribió directamente a Valentina Ferrer para contarle que había tenido relaciones con su pareja y ofrecerle una disculpa, insistiendo en que ella desconocía que la modelo argentina estaba esperando un bebé.

Las declaraciones vuelven a cobrar fuerza justo después de que Valentina confirmara que ella y J Balvin terminaron su relación tras casi una década juntos.

La modelo argentina explicó que ambos decidieron tomar caminos separados

“desde el amor y el respeto”

y que su prioridad continúa siendo su hijo Río; sin embargo, no mencionó a Melanie ni señaló una infidelidad como motivo de la separación.

J Balvin no ha confirmado la versión

Hasta ahora, J Balvin no ha confirmado la versión de Melanie, mientras que Valentina tampoco ha señalado públicamente que este supuesto encuentro haya provocado el final de su relación.

Así, mientras la separación ya es oficial, el supuesto encuentro y las acusaciones de infidelidad permanecen como una versión de Melanie que nuevamente ha tomado fuerza en redes sociales.