Identifican a la mujer arrestada tras disparar a casa de Rihanna

La sospechosa presuntamente se acercó a la propiedad a bordo de un auto y disparó contra la vivienda en donde se encontraba la artista y su pareja A$AP Rocky

El Departamento de Policía de Los Ángeles identificó este lunes a la mujer arrestada bajo sospecha de intento de asesinato tras supuestamente disparar con un rifle tipo AR-15 contra la vivienda de la cantante Rihanna y su pareja A$AP Rocky, donde se encontraban con sus hijos, la tarde del domingo.

Ivanna Ortiz, de 35 años y residente de Florida, permanece detenida en Los Ángeles con una fianza de 10 millones de dólares, según información citada por NBC.

El tiroteo ocurrió cerca de las 13:21 hora local, cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la propiedad de la artista a bordo de un Tesla blanco y disparó contra la vivienda, ubicada en el lujoso vecindario de Beverly Crest.

Al menos cuatro de las balas impactaron la vivienda de la nueve veces ganadora del Grammy, de acuerdo con la televisora.

Rihanna y su pareja, la estrella de hip-hop A$AP Rocky, y sus tres hijos, se encontraban en la vivienda, pero ninguno sufrió heridas.

No se dieron detalles de inmediato sobre cuándo y dónde fue arrestada Ortiz. Tampoco los motivos que llevaron a la mujer a disparar contra la casa de la cantante.

Vecinos de la artista dijeron a la televisora que se escucharon fuertes disparos en el barrio, que suele ser muy silencioso.

La intérprete de 'Umbrella' y 'Diamonds' no se ha pronunciado hasta el momento sobre el ataque.