Detienen a mujer tras disparar contra la casa de Rihanna

Una mujer fue detenida por autoridades de Los Ángeles luego de presuntamente realizar varios disparos contra la residencia de la cantante Rihanna en la zona de Beverly Hills. De acuerdo con reportes policiales, la artista se encontraba dentro de la propiedad cuando ocurrió el incidente, aunque no resultó herida.

El hecho ocurrió la tarde del domingo, cuando vecinos de la zona alertaron a la policía tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego cerca de la vivienda de la cantante. Elementos de seguridad acudieron al lugar y lograron localizar a la sospechosa poco después.

Disparos contra la vivienda

Las primeras investigaciones indican que la mujer habría realizado entre siete y diez disparos hacia la propiedad desde el exterior.

Al menos uno de los proyectiles impactó parte de la estructura de la vivienda, aunque no se reportaron personas lesionadas dentro del inmueble.

Autoridades señalaron que la agresora presuntamente utilizó un arma de alto calibre y que, tras efectuar los disparos, intentó retirarse del lugar. Sin embargo, agentes policiales lograron ubicarla y proceder con su arresto.

Rihanna se encontraba dentro del inmueble

De acuerdo con la información preliminar, Rihanna estaba en su casa al momento de los disparos. Hasta el momento no se ha confirmado si otros integrantes de su familia se encontraban en la propiedad durante el ataque.

La cantante vive en la residencia junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, y sus hijos, aunque las autoridades no han detallado si ellos también estaban presentes cuando ocurrieron los hechos.

Autoridades investigan el motivo del ataque

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) abrió una investigación para esclarecer el motivo del ataque y determinar si la vivienda de la artista fue un objetivo directo o si el incidente está relacionado con otro tipo de situación.

La mujer detenida permanece bajo custodia mientras las autoridades continúan recabando evidencia y testimonios para determinar las circunstancias exactas del caso.

Antecedentes de seguridad en la casa de la cantante

Este incidente se suma a otros episodios de seguridad que ha enfrentado la artista en años anteriores. En 2018, un hombre logró ingresar a una de sus propiedades en Los Ángeles antes de ser detenido por las autoridades.

El nuevo ataque ha vuelto a poner atención en la seguridad de las residencias de celebridades en la ciudad, especialmente en zonas exclusivas como Beverly Hills, donde viven numerosas figuras del entretenimiento.