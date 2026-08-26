‘I Love Lucy’ recibirá histórico reconocimiento en los Emmy

El galardón será entregado el domingo 6 de septiembre, durante la segunda noche de la celebración de tres partes de la edición 78 de los Emmy

La televisión estadounidense reconocerá a una de sus producciones más influyentes. I Love Lucy recibirá el primer Legacy Award de la Television Academy durante la ceremonia de los premios Emmy, como reconocimiento a su impacto en la industria y la cultura.

El galardón será entregado el domingo 6 de septiembre, durante la segunda noche de la celebración de tres partes de la edición 78 de los Emmy.

¿Por qué I Love Lucy recibirá el Legacy Award?

El nuevo reconocimiento fue creado para distinguir a programas de televisión que hayan generado una influencia profunda y duradera en el público y que continúen teniendo relevancia para la sociedad, la cultura y la industria.

La selección de los candidatos está a cargo del comité de Premios Especiales de la Television Academy y posteriormente las propuestas son sometidas a votación de su Junta de Gobernadores.

Para Cris Abrego, presidente de la organización, I Love Lucy ayudó a establecer las posibilidades creativas y comerciales de la televisión y dejó un modelo que continúa influyendo en la industria décadas después.

La serie que cambió las comedias de situación

Protagonizada por Lucille Ball y Desi Arnaz, la serie fue transmitida por CBS entre 1951 y 1957 y es considerada una de las producciones fundamentales para el desarrollo de las comedias de situación.

Además de consolidar un modelo que posteriormente sería ampliamente utilizado para la distribución de programas en syndication, la producción destacó por sus innovaciones técnicas y por la manera en que abordó el negocio televisivo.

Durante su emisión, I Love Lucy consiguió dos premios Emmy a Mejor Serie de Comedia de Situación, reconocimientos que fueron recibidos por Arnaz como productor ejecutivo.

El legado de la producción también está estrechamente ligado a sus protagonistas. Lucille Ball ganó dos Emmy como Mejor Actriz en una Serie de Comedia por su trabajo en el programa.

Ball y Arnaz también fueron figuras destacadas detrás de cámaras gracias a Desilu Productions, compañía que se convirtió en una pieza importante para el desarrollo de la ficción televisiva durante los primeros años del medio.

Ball ingresó al Salón de la Fama de la Television Academy en 1984 y recibió el Governors Award en 1989. Arnaz, por su parte, fue incorporado al Salón de la Fama en 1991.

¿Cuándo se entregará el Legacy Award?

El reconocimiento a I Love Lucy se entregará durante la noche dedicada a las series de ficción, correspondiente a la segunda jornada de la celebración que anteriormente era conocida como los Creative Arts Emmys.

La ceremonia principal de la edición número 78 de los Emmy se realizará el lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de L.A. Live. La transmisión comenzará a las 20:00 horas del Este por NBC y mediante streaming en Peacock, con Mariska Hargitay como presentadora.