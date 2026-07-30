Michael J. Fox recibirá Premio Humanitario en los Emmy

Michael J. Fox será reconocido con el Premio Humanitario Bob Hope en los Emmy por su labor en la investigación y concientización sobre el Parkinson

La Academia de Televisión anunció que el actor Michael J. Fox será distinguido con el Premio Humanitario Bob Hope durante la edición número 78 de los Premios Emmy, en reconocimiento a su contribución en la lucha contra la enfermedad de Parkinson a través de la investigación, la concientización y el trabajo filantrópico.

El reconocimiento será entregado durante la ceremonia televisada de los Emmy, que se celebrará el próximo 14 de septiembre y será transmitida por NBC.

Antes, el actor competirá por un nuevo galardón, ya que está nominado como Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia por su participación en Shrinking, premio que se entregará el 6 de septiembre durante la ceremonia previa.

Un reconocimiento a su labor humanitaria

El Premio Humanitario Bob Hope fue creado en 2002 para reconocer a figuras de la industria televisiva cuyos esfuerzos filantrópicos generen un impacto positivo y duradero en la sociedad, siguiendo el legado del comediante Bob Hope.

La distinción es otorgada conjuntamente por la Academia de Televisión y la Fundación Bob & Dolores Hope. Entre los homenajeados de años anteriores figuran Oprah Winfrey, Danny Thomas, George Clooney, Sean Penn, así como Ted Danson y Mary Steenburgen, quienes recibieron el reconocimiento el año pasado.

Una trayectoria llena de reconocimientos

Además de este homenaje, Michael J. Fox acumula una destacada carrera en televisión. Ha recibido 19 nominaciones al Emmy y ha obtenido cinco estatuillas, tres de ellas de manera consecutiva como Mejor Actor de Comedia por su interpretación de Alex P. Keaton en Family Ties, además de reconocimientos por Spin City y Rescue Me.

Su historial también incluye nominaciones por sus participaciones en series como Curb Your Enthusiasm, Boston Legal y The Good Wife.

En el ámbito del entretenimiento, el actor también ha sido distinguido con cuatro Globos de Oro, un premio Grammy, dos galardones SAG-AFTRA, un Óscar honorífico y la Medalla Presidencial de la Libertad. Asimismo, fue nombrado Oficial de la Orden de Canadá en 2010 y recientemente fue ascendido al grado de Compañero de la Orden de Canadá.

Michael J. Fox alcanzó fama internacional gracias a la trilogía Regreso al futuro, además de protagonizar películas como Teen Wolf, El secreto de mi éxito, Víctimas de la guerra, El presidente americano y Doc Hollywood.

Su documental Still: A Michael J. Fox Movie, producido por Apple TV, obtuvo cuatro premios Emmy, mientras que su más reciente libro, Future Boy, se convirtió en un éxito de ventas del New York Times.

Referente en la lucha contra el Parkinson

Después de hacer público su diagnóstico de Parkinson de inicio temprano en 1998, Fox fundó en el año 2000 la Fundación Michael J. Fox para la Investigación del Parkinson, organización que se ha convertido en la mayor institución sin fines de lucro dedicada a financiar investigaciones sobre esta enfermedad, con más de 3 mil millones de dólares destinados a proyectos científicos.

El presidente de la Academia de Televisión, Cris Abrego, destacó que el actor ha dejado una huella imborrable tanto por su carrera artística como por el liderazgo que ha demostrado al impulsar avances científicos y generar conciencia mundial sobre el Parkinson.

Por su parte, los copresidentes del comité de selección de premios especiales, Hillary Bibicoff y Joseph Litzinger, señalaron que el trabajo de Michael J. Fox ha inspirado a millones de personas y ha contribuido de manera decisiva a fortalecer la investigación y el apoyo a quienes viven con esta enfermedad.

La 78.ª edición de los Premios Emmy será conducida por Mariska Hargitay y se realizará en el Peacock Theater de Los Ángeles el 14 de septiembre, con transmisión en vivo por NBC y la plataforma Peacock.