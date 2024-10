Hugh Jackman vuelve a la música con conciertos en Nueva York

El actor y cantante australiano Hugh Jackman anunció de manera creativa su regreso a los escenarios musicales con una serie de conciertos titulada "From New York with Love", que iniciará el 24 y 25 de enero en el icónico Radio City Music Hall de Nueva York.

Durante 2025, Jackman ofrecerá 12 presentaciones, que se llevarán a cabo en distintos fines de semana que culminarán el 16 de agosto.

En estos conciertos, Jackman interpretará canciones de sus películas y musicales más célebres, incluyendo "The Boy from Oz", que le valió su primer premio Tony en 2004, "The Greatest Showman" y "The Music Man".

A través de un divertido video en Instagram, Jackman compartió la noticia junto a su amigo y colega Ryan Reynolds, con quien trabajó en la película de Marvel "Deadpool y Wolverine".

El actor, que también toca piano y guitarra, expresó su emoción en redes sociales al compartir las fechas de los conciertos, con el legendario teatro de fondo en el póster oficial.

Los boletos ya están a la venta y los fanáticos han mostrado su entusiasmo, con comentarios como "¡La mejor noticia que he recibido!" y "¡No puedo esperar para verte en abril!"

