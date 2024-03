Hija de Poncho De Nigris le escribe polémica felicitación

El día de ayer el influencer Poncho De Nigris celebró su cumpleaños número 48 rodeado de su familia y amigos.

Fiel a su costumbre, el regio compartió en sus redes sociales, imágenes y felicitaciones, así como momentos de su festejo junto a sus compañeros del programa que encabeza en la Ciudad de México.

Una de las historias que compartió fue el mensaje que su hija mayor, Ivanna, le dedicó por su cumpleaños.

"Feliz cumpleaños papá al final del día, te extraño y siempre te he extrañado. Incluso si no vivimos juntos. Incluso si yo no soy tan deportista, yo soy más artística, femenina y sensible. Tú eres mi papá, y yo soy tu primera hija y siempre lo voy a ser. Aunque eres un poco frío, yo te voy a enseñar todo el amor que puedas, te lo prometo. Te amo", escribió Ivanna en una publicación acompañada con una fotografía de Poncho cargándola cuando era bebé.

Aunque a simple vista se trata de un conmovedor mensaje de cumpleaños de una hija que ama a su padre, algunos usuarios tomaron las palabras de Ivanna como un llamado a Poncho para que le dé su amor y atención.

Esta no es la primera vez que los usuarios reaccionan a la relación del influencer y su hija. Durante la final del programa "La Casa de los Famosos México", Poncho fue criticado por los usuarios quienes aseguraron que había excluído a su hija Ivanna cuando este recibió a sus otros hijos y a su esposa Marcela Mistral.

Recordemos que uno de sus programas, Poncho confesó que en una ocasión su hija le dijo que era un mal padre y que quería más a sus otros hijos, así como también que le hacía mucha falta su padre.

"Yo le dije que siempre había querido estar con ella, pero las circunstancias de la vida nos separaron, puesto que su mamá se la llevó a vivir a otro lugar, platicamos más cosas, obviamente batallaré con ella, tendrá traumas porque no tuvo a su papá, lo sé, pero trabajaré junto a ella", relató en ese entonces Denigris.

Ivanna es producto de la relación que Poncho Denigris mantuvo con la modelo Lucy Garza, sin embargo, después de que su exsuegra estuvo involucrada en el secuestro de Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi, se llevaron a Ivanna cuando solo tenía dos años a Estados Unidos.

En varias entrevistas, Poncho relató que hizo todo lo posible para recuperar a su primogénita, quien actualmente vive con su madre.

En dicha entrevista del 2020, Poncho expresó sus deseos de que Ivanna regresara a México para que pudiera convivir con sus otros hijos en ese entonces Ponchito e Isabella, ya que aseguraba después le iba a ser difícil acoplarse a ellos por su adolescencia.

Lo que siempre ha dejado claro Poncho De Nigris cuando habla de su hija Ivanna es que la ama con todo su corazón.

