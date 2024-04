Hermano de 'Fofo' Márquez responde a críticas y ataques

“Quiero decir que hay una situación que me tiene sumamente triste, que es ver la cantidad de comentarios que me han hecho estos últimos días. Son comentarios que nunca me habían tocado escuchar o leer hacia mi persona, hacia mi sexualidad [...] Incluso, de mujeres feministas que también han venido a insultar mi orientación sexual. Yo me siento orgulloso de pertenecer a la comunidad LGBT. No me da pena en lo absoluto”, expreso "Ro" Márquez.