Henry Cavill habla sobre lo que siente por Shakira

El actor británico Henry Cavill ha vuelto a ser centro de atención en las redes sociales después de ofrecer una entrevista en la que reveló detalles sobre su admiración por la cantante colombiana Shakira.

Este interés ha reavivado las especulaciones sobre un posible romance entre ambos, especialmente después de que el intérprete de Superman interrumpió una entrevista en una alfombra roja en 2015 de la película titulada The Man From U.N.C.L.E para preguntar emocionado si la mujer que acababa de llegar era Shakira.

Durante la promoción de su última película "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", Cavill fue cuestionado sobre si era fan de Shakira, a lo que el actor respondió con su característico humor: "Mis caderas no mienten, ella tomó esa idea de mí", bromeó, antes de confesar su admiración por la estrella de la música.

"Soy fan de Shakira, cuando estaba creciendo ella ya era una gran estrella de la música, en la radio, sonaba, así que absolutamente", añadió.

Cabe recordar que tras la separación entre Shakira y Gerard Piqué en 2022, los fanáticos comenzaron a especular sobre los posibles intereses amorosos de la cantante colombiana, entre ellos se encontraban los actores Henry Cavill y Chris Evans.

El estado sentimental de Henry Cavill y Shakira

Sin embargo, tanto Cavill como Shakira han estado vinculados sentimentalmente con otras personas en el pasado. Cavill se encuentra en una relación con la ejecutiva de Hollywood, Natalie Viscuso, desde 2021, mientras que Shakira ha sido relacionada recientemente con el actor Lucien Laviscount, quien apareció en su video musical "Puntería".

A pesar de estas relaciones previas, los fanáticos no dejan de especular sobre la posibilidad de un romance entre Cavill y Shakira, especialmente después de las recientes declaraciones del actor británico.

