¡Hay tiro! Chessman golpea a Adrián Marcelo en entrevista

El polémico conductor también intentó defenderse, pero el luchador fue detenido por su equipo. Adrián Marcelo amenazó con interponer una demanda

Por: Héctor Ortega

Marzo 05, 2023, 14:02

El nombre de Adrián Marcelo vuelve a ser tendencia este fin de semana después de que fue golpeado violentamente por el luchador de la Triple A, Chessman, durante una entrevista.

Las redes sociales explotaron luego de que se difundiera un video donde se captó el momento justo en el cual el luchador dio un fuerte golpe en el cuello al conductor.

Hasta el momento se desconoce las razones por las cuales Chessman golpeó fuertemente a Adrián, sin embargo, de acuerdo a lo que se ve en el video, el atleta parece tener un semblante serio y enojado por algo que hizo o dijo el controversial youtuber.

Marcelo, adolorido y visiblemente molesto, tomó un vaso de cerveza de entre la multitud y se lo arrojó al luchador, acto que provocó la furia de este y querer irse a los golpes contra el conductor. Sin embargo, y quizá para fortuna de Adrián Marcelo, una puñado de personas separó a ambos para evitar un incidente mayor.

Luego de este bochornoso incidente, el conductor lamentó a través de sus redes sociales la acción de Chessman, argumentando que pese a sus 'preguntas tontas', 'la violencia nunca es el camino'.

“Les voy a ser sincero, me duele mucho que crean que merezco o merecía ser golpeado. La violencia nunca es el camino. Es muy bajo desear que le inflijan dolor a alguien por hacer preguntas tontas, no creo que sea equitativo. Díganme lo que quieran, pero los golpes no van”, escribió.

Les voy a ser sincero, me duele mucho que crean que merezco o merecía ser golpeado. La violencia nunca es el camino. Es muy bajo desear que le inflijan dolor a alguien por hacer preguntas tontas, no creo que sea equitativo. Díganme lo que quieran, pero los golpes no van. — adrián marcelo (@adrianm10) March 5, 2023





Además, posterior a este mensaje posteado en su cuenta de Twitter, Adrián Marcelo subió un video en donde informó que si la organización de Lucha Libre AAA no presenta un comunicado esta semana explicando las razones de agresión por parte de Chessman, este presentará una demanda legal contra el luchador.

'Específicamente le pregunto a Dorian si van aclarar algo, si va a haber un comunicado porque si yo no veo ese pedo en los siguientes días, en esta misma semana presento una demanda y sencillo no hay muchos elementos ahí se ve claramente lo que hace (Chessman) hay muchos elementos como para que proceda, nada más exijo una explicación qué va a pasar al menos, quiero escuchar de parte del director de la AAA una explicación de qué carajos pasó con ese señor Chessman, por qué me hizo eso', detalló.





El altercado entre Adrián Marcelo y Chessman hizo que aficionados lo interpretaran como el inicio de una rivalidad de cara a TripleManía XXI, la cual se realizará el próximo 16 de abril de este año en la ciudad de Monterrey, de donde el conductor es originario.





Con información de elhorizonte.mx