Harry Styles es visto comprando en un mercadito, ¿regateó?

'Millonario, pero humilde', así está siendo señalado el cantante británico Harry Styles, después de que fue captado in fraganti en un mercado de Roma, Italia.

El intérprete de 'As It Was' fue captado en un local de venta de tenis de segunda mano en un mercadito en Roma Italia.

En el video se puede ver con gorra y lentes, mientras observa un par de tenis tipo Converse en color azul, y luego se percata que está siendo grabado por otra persona en el puesto.

"Como cuando vas a Roma para el último concierto pero te encuentras a Harry Styles en el mercado", dice el mensaje en el video compartido en redes sociales.

Aunque la persona que lo grabó intentó disimular que estaba viendo un par de zapatos de mujer, Harry ya no le quitó la mirada.

Se desconoce si el cantante realizó alguna compra en el puesto, o si optó por retirarse al verse descubierto.

El cantante ganador de un Grammy, que recientemente se separó de su novia, la actriz canadiense Taylor Russell ha sido captado en distintos momentos, paseando o asistiendo a conciertos en Roma.

