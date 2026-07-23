Harry Potter alista un mágico Back to Hogwarts 2026

La franquicia celebrará el Back to Hogwarts con eventos, videojuegos, tiendas oficiales y una transmisión global el 1 de septiembre

La franquicia de Harry Potter se prepara para celebrar una nueva edición del Back to Hogwarts, una de las fechas más esperadas por los seguidores del universo mágico, con actividades especiales en estudios, tiendas oficiales, videojuegos y una transmisión global programada para el 1 de septiembre.

En el Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter, la jornada incluirá un anuncio especial a las 11:00 horas, el cual será retransmitido cada 30 minutos en el emblemático Andén 9¾ para que los visitantes puedan formar parte de la celebración.

Como parte de las actividades, el recinto lanzó un concurso cuyo premio principal será un baúl personalizado de Hogwarts firmado por los actores Bonnie Wright, Mark Williams y los hermanos James y Oliver Phelps.

El ganador también recibirá dos entradas para visitar el estudio el próximo 1 de septiembre.

Por su parte, el Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter organizará un evento con cuenta regresiva y un espacio dedicado para que los asistentes puedan tomarse fotografías conmemorativas.

En Norteamérica, las tiendas oficiales de Harry Potter ubicadas en Nueva York y Chicago realizarán su propia cuenta regresiva a las 11:00 horas como parte de las actividades del Back to Hogwarts.

Además, ambos establecimientos pondrán a la venta una nueva colección temática inspirada en la celebración, disponible para los visitantes durante la jornada.

Los videojuegos preparan contenido exclusivo

La celebración también llegará a los dispositivos móviles. El juego Harry Potter: Hogwarts Mystery incorporará nuevas aventuras y recompensas especiales para sus jugadores.

Mientras tanto, Harry Potter: Puzzles & Spells llevará a cabo sus propios eventos de cuenta regresiva, ofreciendo actividades relacionadas con la conmemoración.

Las actividades concluirán con el tradicional Back to Hogwarts Showcase, una transmisión en vivo que se realizará el 1 de septiembre a través de los canales oficiales de Harry Potter en YouTube y TikTok.

Durante el programa se compartirán anuncios relacionados con distintas áreas de la franquicia, poniendo el broche final a la celebración anual dedicada al regreso simbólico a Hogwarts.