Nuevo adelanto de “Harry Potter” con icónica escena de la varita

El teaser de la nueva serie presentó a Harry Potter recibiendo su varita en Ollivanders y confirmó un tono más oscuro y fiel a los libros de J.K. Rowling

La plataforma de streaming reveló un nuevo avance de la esperada serie de Harry Potter, donde mostró por primera vez la emblemática escena en la que el joven mago recibe su varita en la tienda de Ollivanders.

El adelanto fue incluido dentro de un video promocional de próximos estrenos de la plataforma para 2026 y rápidamente generó expectativa entre los seguidores de la saga creada por J. K. Rowling.

El avance, de apenas unos segundos, incluye imágenes de Harry en casa de los Dursley, su encuentro con Hagrid y la llegada a Hogwarts.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados fue la escena ambientada en la tienda de Ollivanders, en el Callejón Diagon, donde Harry recibe la famosa varita de acebo con pluma de fénix.

La secuencia retoma la recordada frase: “La varita elige al mago”, considerada una de las más icónicas del universo mágico.

Anton Lesser interpretará a Ollivander

El actor Anton Lesser será el encargado de interpretar a Garrick Ollivander, sustituyendo a John Hurt, quien dio vida al personaje en las películas originales.

New teaser for the HBO #HarryPotter series.



Releasing December 25 on HBOMax pic.twitter.com/nRs0ZnoiwV — Harry Potter on HBO (@HPonHBO_) May 24, 2026

En el teaser, Ollivander aparece con una imagen más sombría y enigmática, acorde al tono más oscuro que tendrá esta nueva adaptación.

Además, el personaje pronuncia parte de la célebre línea dirigida a Harry Potter:

“Mr. Potter, I think we can expect great things from you…”

La producción dejó fuera la segunda parte de la frase, relacionada con Lord Voldemort, lo que aumentó la expectativa sobre cómo será presentada la escena completa.

La nueva serie busca acercarse más al material original de los libros, incluyendo detalles que quedaron fuera de las películas estrenadas entre 2001 y 2011.

El diseño de producción muestra una estética más gótica y realista, con tonos oscuros y escenarios más detallados dentro de Hogwarts y el Callejón Diagon.

También llamó la atención el nuevo diseño de la varita de Harry, ahora con una apariencia más orgánica y menos estilizada que en las películas dirigidas por Chris Columbus.

La primera temporada adaptará Harry Potter y la piedra filosofal y tiene previsto estrenarse durante la Navidad de 2026 a través de HBO y Max.

La producción comenzó oficialmente el 14 de julio de 2025 en los estudios Leavesden, en Reino Unido.

Así queda el elenco principal

Tras un proceso de casting en el que participaron más de 32 mil jóvenes actores, HBO eligió a:

Dominic McLaughlin como Harry Potter.

Arabella Stanton como Hermione Granger.

Alastair Stout como Ron Weasley.

Entre el elenco adulto destacan: