¿Franco Escamilla le fue infiel a su esposa? Esto se sabe

El reconocido comediante Franco Escamilla se encuentra en medio de una controversia en las redes sociales debido a una publicación que acusa una supuesta infidelidad del humorista a su esposa, Gaby Salazar.

Todo comenzó cuando una cuenta de Facebook compartió una foto de Escamilla y su esposa, acompañada de un texto polémico que sugiere que el comediante habría sido infiel, lo que provocó una reacción inmediata por parte de los fans.

“Yo nada más le tenía fe a Franco Escamilla y ya también valió”, se lee junto a la foto.

La publicación en Facebook generó un revuelo entre los seguidores del comediante, sin embargo, más adelante se reveló que todo era una broma elaborada por el autor de la publicación.

“En el monólogo nuevo que cuenta de su esposa hace referencia a un chiste de cuando ellos recién empezaban, y aún no nacían sus hijos, él salió a beber con sus amigos músicos (en ese tiempo que estaba empezando) y se puso demasiado ebrio y se fueron con unos amigos a una casa privada a la cual invitaron a más mujeres, y ya en esa casa con todos los tragos encima, pasó lo inevitable”, destaca el texto de la publicación en Facebook.

Por último agrega: “Lo inevitable es que los tengo aquí leyendo un chisme que me estoy inventando porque yo tampoco sé el contexto”.

A pesar de la confesión de que se trataba de un chisme inventado, los usuarios continuaron compartiendo la publicación y buscando un contexto sobre la acusación, lo que convirtió el nombre de Franco Escamilla en tendencia en las redes sociales.

"Franco Escamilla":

Por este tipo de posts que circulan en Facebook, y hay gente que entra a Twitter/X en búsqueda de contexto. pic.twitter.com/YjheYlxdDS — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 18, 2024

Tanta fue la polémica, que algunos internautas pidieron cancelar al comediante en las redes sociales por la supuesta infidelidad.

Sin embargo, no existen pruebas reales que respalden la acusación de infidelidad contra el standupero. Incluso, en sus shows de comedia, Escamilla aborda temas relacionados con su vida personal, incluyendo anécdotas sobre cómo conoció a su esposa.

Hasta el momento, Franco Escamilla ha optado por mantener silencio respecto a las especulaciones, sin realizar declaraciones públicas ni participar activamente en redes sociales para abordar las insinuaciones de su supuesta infidelidad.

Por su parte, su esposa Gaby compartió en sus historias de Instagram lo siguiente: "Me preguntan que qué pasó? Y les digo que si saben me avisen porque yo tampoco estaba enterada, jajajaja. No crean todo por favor.





