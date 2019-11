Fans reaccionan ante nuevo tráiler de 'Cats'

Espectáculos - 20/11/2019 11:30 a.m.

Notimex -

Cats, la película basada en el musical de Andrew Llyod Webber y que se ha descrito como "el evento más alegre de la temporada navideña", presentó este martes su segundo tráiler y los comentarios no se hicieron esperar.

Fue en julio pasado que se estrenó el primer adelanto de esta historia que sigue a "The Jellicles", quienes deben tomar una decisión importante ya que eligen cuál gato merece subir a la capa Heaviside para poder renacer y cumplir todos sus sueños.

El filme dirigido por Tom Hooper, ganador del Oscar, fue hecho con "digital fur technology" (tecnología digital de pieles) que permite ver a los actores como gatos andromorfos, lo que provocó varias reacciones.

Protagonizada por James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson y la debutante Francesca Hayward, bailarina principal del Royal Ballet, el nuevo tráiler sigue generando cientos de comentarios y los fans continúan divididos.

"Da aún más miedo que el primer tráiler", "Me bastó con el primer tráiler para tener pesadillas por un largo tiempo", "Todavía muy raro", "Las imágenes me parecen inquietantes", "Es tan aterrador", "Solo porque algo ´se puede´ hacer, no siempre significa que ´se debe´ hacer".

Sin embargo, hay quienes defienden el hecho de que se respete el legado de la obra y los personajes se vean de esa manera. "Se supone que es raro, no sería Cats si no lo fuera", "La amamos. Es perrrrrfecta", "Estoy muy emocionada. ¡Estoy lista!", "La película será icónica. Lo sé".

Cats está basada en el libro OId Possum´s Book Of Practical Cats, de T.S Elliot, el cual construye una serie de poemas sobre la manera en lo qué piensan y cómo se comportan los gatos. Se adaptó al teatro por primera vez en 1981, desde entonces ha tenido varias temporadas.