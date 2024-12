Ex acusa a Memo Aponte de maltrato animal; publica pelea con ella

El influencer está en medio de la polémica después de que fue acusado por su ex novia Shadia Haddad de maltratar a sus mascotas.

Memo Aponte, influencer mexicano, otra vez se encuentra en medio de la polémica y en esta ocasión porque fue acusado por sus dos exnovias de maltratar a sus mascotas, lo que generó indignación de la comunidad.

Shadia Haddad y Mónica Rosales se presentaron en el pódcast 'Un tal Fredo' para contar su experiencia durante la relación sentimental que cada una mantuvo con Aponte.

Uno de los relatos más impactantes proviene de Shadia Haddad, una de las exnovias de Aponte, quien relató que el actor drogaba a sus perros para evitar que lo molestaran. Según Haddad, Aponte utilizaba gotas de marihuana para mantener a las mascotas tranquilas, especialmente durante la noche.

Además, describió cómo el influencer trataba a los animales de manera despectiva, comparándolos con 'peluches' que solo quería tener controlados y sin molestias.

Haddad afirmó que Aponte reaccionó con violencia cuando una de sus perritas, llamada Sora, mordió un control remoto, llegando a azotar al animal contra el piso.

Estas declaraciones en particular provocaron una ola de indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes expresaron su preocupación por el bienestar de las mascotas.

MEMO APONTE REACCIONA A ACUSACIONES

El creador de contenido no tardó en reaccionar a las acusaciones y lo hizo a través de sus redes sociales, incluso compartió en sus historias algunos videos en donde discute con su exnovia Shadia Haddad.

"Todas las historias tienen dos versiones", se lee en la primera historia antes de continuar con los videos.

La grabación comienza cuando Shadia le pide a Memo que le muestre su celular, pero este se niega y dice que lo está amenazando, después se aleja gritando: 'no me toques', repetidamente.

Los videos se registraron cuando la joven se disponía a recoger sus pertenencias para salir del departamento de Memo Aponte, después de que terminaron la relación.

En el video se puede escuchar a Memo decir: 'Vete de mi casa, esta ya no es tu casa. Termina esto ya'. Más adelante, se puede ver a Haddad juntar sus pertenencias e irse de la propiedad.

Sobre las acusaciones de maltrato animal, Memo Aponte explicó: 'He recibido muchísimos mensajes preguntándome acerca del estado de mis perritas y gracias por preocuparse por Aika y Sora. Son mis hijas y las amo, me preguntaban si le doy y que si no sé qué'.

Comentarios