Estas fueron las últimas canciones que se transmitieron por MTV

Después de casi 5 décadas al aire, la cadena americana dejo de transmitir y cerró la programación habitual de una forma clásica

Mediante la fusión entre Paramount Global y Skydance Media, obligó a la cadena MTV a cerrar sus transmisiones por más de 40 años al aire, esta cadena se especializaba en transmitir diferentes videos musicales de todos los géneros hacia diferentes países del mundo.

Con el paso de los años, la cadena creció de manera exponencial a tal grado de crear programas propios y reality shows para distintos públicos, desde clasificaciones PG13 (para mayores de 13 años) hasta R (para mayores de 17 años).

El 31 de diciembre fue el último día de programación habitual donde se despidieron con tres canciones mediante el programa MTV 00s, donde en dicho programa reproducían videos musicales de la época del nuevo milenio, época donde se revolucionó el género pop y las boy band como backstreetboys, NSYNC, B2K entre muchas más.

Los canales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, Club MTV, MTV Live, MTV Hits, NickMusic fueron los sacrificados ante la fusión antes mencionada, donde dejaron de reproducir sus programas, en México y Latinoamérica.

Estas fueron las 3 canciones que cerraron con broche de oro la programación de MTV en el programa MTV 00s:

NSYNC-bye bye bye

PINK-Please don't leave me

DIDO-Thank You