MTV cerrará canales musicales en 2025 por giro al streaming

El canal confirmó el fin de las transmisiones musicales en 2025 debido al cambio en el consumo y el fin de las transmisiones musicales lineales.

MTV atraviesa una de las transformaciones más profundas de su historia. Tras casi cinco décadas como referente de la cultura pop y la difusión musical a través de videoclips, Paramount Global confirmó el cierre de cinco canales musicales de MTV a partir del 31 de diciembre de 2025, como parte de una reestructura global enfocada en el streaming y el entretenimiento no musical.

La decisión marca un punto de quiebre para una marca que durante años definió tendencias, impulsó carreras artísticas y acompañó a generaciones enteras frente a la televisión. El anuncio también abrió interrogantes entre la audiencia de México y América Latina, ante la posibilidad de que la medida alcance a las señales locales en los próximos años.

Qué canales musicales de MTV dejarán de transmitir

Paramount Global informó que cinco señales dedicadas exclusivamente a música dejarán de operar a finales de 2025. Se trata de MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, canales enfocados en videoclips, géneros específicos y conciertos.

Con este movimiento, la oferta musical lineal de MTV quedará prácticamente extinguida. El canal principal, MTV HD, continuará al aire, aunque con una programación centrada en reality shows, series y entretenimiento general, alejándose definitivamente del formato musical que dio origen a la marca.

¿Por qué cierran los canales musicales de Mtv?

La reestructura responde a una combinación de factores. Uno de los principales es la fusión entre Paramount Global y Skydance Media, que incluye un plan de ahorro estimado en 500 millones de dólares mediante la reorganización de su portafolio audiovisual.

A esto se suma la migración de las audiencias: el consumo de música dejó de concentrarse en la televisión. Plataformas como YouTube, Spotify y TikTok dominan hoy el descubrimiento musical, reduciendo la relevancia de los canales lineales.

También influyen los costos operativos de mantener señales tradicionales, que incluyen transmisión, licencias musicales y personal, frente a rendimientos cada vez menores. Por ello, Paramount apuesta por fortalecer sus servicios digitales como Paramount+ y Pluto TV, más alineados al consumo bajo demanda.

Cierres de los canales suponen una migración al streaming

El cierre de los canales musicales no es un hecho aislado. En mayo de 2023, Paramount anunció el cierre definitivo de MTV News, eliminando además su archivo digital con décadas de contenido periodístico. Esta decisión anticipó que el legado musical y cultural de MTV estaba siendo revisado de fondo.

De acuerdo con análisis especializados, algunos de los contenidos musicales podrían fusionarse o migrar a plataformas digitales, en lugar de desaparecer por completo.

¿Dónde comenzarán a apagarse los canales de musica de Mtv?

El proceso iniciará en Europa el 31 de diciembre de 2025, incluyendo Reino Unido e Irlanda, para después extenderse a otros países del continente, así como a Australia y Brasil.

En América Latina, los cierres se proyectan para 2026, lo que abre la posibilidad de que México sea impactado en una etapa posterior. En contraste, Estados Unidos se mantiene como una excepción, ya que MTV continúa siendo rentable y no se ha anunciado el cierre de sus señales musicales.

Alternativas digitales para consumir el contenido musical de Mtv

Ante este panorama, Paramount plantea alternativas para mantener viva la esencia musical de MTV. Entre ellas se encuentran contenidos exclusivos en Paramount+, canales musicales virtuales, así como sesiones, playlists y archivos en YouTube y redes sociales.

El cambio no implica la desaparición total de MTV como marca, sino una migración definitiva al entorno digital. La despedida de los canales musicales lineales simboliza el cierre de una era y la reconfiguración de cómo las nuevas generaciones consumirán música visual.

Más que apagar señales, la decisión redefine el papel de MTV en la industria del entretenimiento, dejando atrás la televisión tradicional para adaptarse a un modelo dominado por el streaming y el contenido bajo demanda.