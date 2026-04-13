Emiliano Aguilar arremete contra Christian Nodal

El cantante Emiliano Aguilar generó polémica al lanzar fuertes críticas contra Christian Nodal tras el estreno de su tema “Un vals”.
A través de redes sociales, el hijo de Pepe Aguilar reaccionó al videoclip, señalando que el concepto le pareció inapropiado y fuera de lugar.
El conflicto surge por la modelo del video, quien ha sido comparada con Cazzu y con Ángela Aguilar, lo que desató debate entre fans.
Ante esto, Emiliano fue contundente y calificó la situación como una falta de respeto hacia ambas, especialmente por el contexto personal que involucra al cantante.
También te puede interesar: Christian Nodal desata polémica por modelo de su video 'Un vals'
Incluso expresó su apoyo a Cazzu y cuestionó la decisión creativa del video, lo que intensificó la polémica en redes sociales y volvió a poner a Christian Nodal en el centro de la conversación digital.
Director de “Un vals” responde a polémica
La polémica en torno al video “Un vals” de Christian Nodal continúa, ahora con la respuesta de su director.
Luego de las comparaciones hacia la actriz del clip, a quien muchos señalaron por su parecido con Cazzu, el creativo decidió aclarar la situación.
El director aseguró que la elección de la modelo no tuvo ninguna intención de hacer referencia a la vida personal del cantante.
Además, explicó que se trató de una decisión completamente artística, enfocada en la estética y narrativa del video.
A pesar de la aclaración, la conversación sigue en redes sociales, donde fans continúan debatiendo sobre el trasfondo del videoclip de Christian Nodal.