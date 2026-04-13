Emiliano Aguilar arremete contra Christian Nodal

El cantante Emiliano Aguilar generó polémica al lanzar fuertes críticas contra Christian Nodal tras el estreno de su tema 'Un vals'

El cantante Emiliano Aguilar generó polémica al lanzar fuertes críticas contra Christian Nodal tras el estreno de su tema “Un vals”.

A través de redes sociales, el hijo de Pepe Aguilar reaccionó al videoclip, señalando que el concepto le pareció inapropiado y fuera de lugar.

El conflicto surge por la modelo del video, quien ha sido comparada con Cazzu y con Ángela Aguilar, lo que desató debate entre fans.

Ante esto, Emiliano fue contundente y calificó la situación como una falta de respeto hacia ambas, especialmente por el contexto personal que involucra al cantante.

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Incluso expresó su apoyo a Cazzu y cuestionó la decisión creativa del video, lo que intensificó la polémica en redes sociales y volvió a poner a Christian Nodal en el centro de la conversación digital.

Director de “Un vals” responde a polémica

La polémica en torno al video “Un vals” de Christian Nodal continúa, ahora con la respuesta de su director.

Luego de las comparaciones hacia la actriz del clip, a quien muchos señalaron por su parecido con Cazzu, el creativo decidió aclarar la situación.

El director aseguró que la elección de la modelo no tuvo ninguna intención de hacer referencia a la vida personal del cantante.

Además, explicó que se trató de una decisión completamente artística, enfocada en la estética y narrativa del video.

A pesar de la aclaración, la conversación sigue en redes sociales, donde fans continúan debatiendo sobre el trasfondo del videoclip de Christian Nodal.