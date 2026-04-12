Christian Nodal desata polémica por modelo de su video 'Un vals'

Su estreno musical se vio enredado en la polémica por el parecido de la protagonista con Cazzu y Ángela Aguilar pero Nodal ya se deslindo de responsabilidades.

Christian Nodal volvió a colocarse en tendencia tras el estreno de su sencillo “Un vals”, pero no solo por su propuesta musical, sino por la modelo que protagoniza el videoclip, quien tiene gran parecido con la mamá de su hija, Cazzu, y su ahora esposa, Ángela Aguilar.

El lanzamiento del tema, acompañado de una narrativa romántica y elementos visuales relacionados con una boda, rápidamente generó reacciones entre los seguidores, quienes centraron su atención en la mujer que aparece como pareja del cantante en el video.

¿Qué provocó la polémica en el video?

Desde los primeros minutos tras su estreno, usuarios señalaron una “mezcla” entre ambas artistas, destacando rasgos físicos como el estilo de cabello, tatuajes visibles y facciones similares.

La conversación escaló rápidamente con memes y reacciones que cuestionaban la decisión creativa del video, incluso señalando que podría interpretarse como una referencia directa a su vida sentimental.

¿Quién es la modelo del video de Nodal?

La mujer que aparece en el videoclip es Dagna Mata, también identificada en redes como Dagna Kills, una modelo mexicana que ha desarrollado contenido enfocado en la moda y la expresión personal.

Su presencia en el video impulsó su visibilidad en redes sociales, donde su estilo, estética y discurso sobre identidad han sido parte de su crecimiento como figura pública.

Lo que inicialmente era una participación dentro de un proyecto musical terminó por colocarla en el centro de la conversación digital tras el estreno del tema.

Esto dijo la modelo tras las comparaciones

Ante la ola de comentarios, Dagna Mata reaccionó públicamente y pidió frenar las comparaciones con Cazzu, señalando que este tipo de señalamientos no aportan y desvían la atención de su trabajo.

"Me parece muy lindo poder dar una representación y honestamente me duele un poco ver que se involucra a una artista que no se merece nada de esto y que no se merece tampoco que la comparen.

Quiero agradecerles mucho porque las personas que realmente me conocen desde hace tiempo saben lo mucho que me ha costado llegar y abrir espacios en el mundo de la moda"

Nodal se deslinda de responsabilidades

Más tarde, el cantante publicó un mensaje en el cual da a entender que él no estaba enterado de la elección de la modelo para el video musical, lo cual podría estar ligado con el problema legal que enfrenta actualmente con su disquera, Universal Music.