El Castillo de Chapultepec apoya a la Casa Targaryen

El Castillo de Chapultepec lució la mañana de este lunes con estandartes en apoyo a la reina Rhaenyra Targaryen y el consejo negro.

A través de su cuenta de X (exTwitter), Max Latinoamérica compartió un video donde se ve el Castillo de Chapultepec grandes estandartes negros con el famoso escudo rojo que se ondean con el aire, esto como parte de la campaña de promoción de la segunda temporada de la serie "House of the Dragon" (La casa del dragón).

Aunque algunos internautas se quejaron de que Max estaba cometiendo un delito porque estaban alterando una construcción histórica, muchos otros mostraron su apoyo al consejo negro y a la reina Rhaenyra Targaryen.

Además del Castillo de Chapultepec, estandartes negros y verdes ondearon en algunos de los principales edificios de EUA y Brasil en apoyo a las casas de Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower, como el puente de Manhattan, puente de Brooklyn, el Empire State y el teleférico de Pan de Azúcar.

En Nueva York se erigieron banderas de la facción verde para celebrar el próximo estreno de la segunda temporada de House of the Dragon! Un acto de difamación si me lo preguntan, Nueva York sí o sí apoyaría a la reina Rhaenyra Targaryen 🖤❤️‍🔥 pic.twitter.com/UgQPks4ph7

The Manhattan Bridge is for those loyal to Queen Rhaenyra. #TeamBlack #RaiseYourBanners pic.twitter.com/HhSKW1xBD7