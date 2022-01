Disney: ¿Winnie Pooh y Bambi ya son del dominio público?

Por: Luz Camacho

enero, 04, 2022 10:27

A partir del 1 de enero de 2022 una avalancha de obras creativas entraron al dominio público, por lo que cualquier persona podrá volver a publicar o adaptar cualquier trabajo publicado en 1926 o antes sin necesidad de pagar la herencia del autor o incluso solicitar su permiso.

Esto debido a la ley de derechos de autor explicada por el Centro de Estudios para el Dominio Público de la Universidad Duke, en Carolina del norte.

Entre estas obras se encuentran "Bambi", original de Felix Salten y "Winnie the Pooh" de Alexander Milne, ambos clásicos de Disney, "A Life in the Woods" y novelas de debut de Ernest Hemingway y William Faulkner. El primer compendio de poemas de Dorothy Parker y Langston Hughes también entra en el dominio público este año.

Además, 400,000 grabaciones de sonido realizadas antes de 1923 también se ponen a disposición de los nuevos creadores.

¿Qué significa esto para Disney?

Aunque "Winnie Pooh" y "Bambi" pasaron al dominio público, debes de tener cuidado, porque bajo la "Ley de Protección de Mickey Mouse", Walt Disney Corporation sigue siendo dueño de la versión más popular del personaje, el oso de peluche amarillo gordito y con camiseta roja, el que conocemos de películas, series animadas y libros infantiles.

Puerquito (Piglet) e Igor (Eeyore) también son de dominio público ahora, con la excepción del personaje Tigger, que aparece por primera vez en el libro de Milne de 1928 The House at Pooh Corner, por lo que seguirá siendo una propiedad intelectual de la casa del ratón Mickey por un tiempo más.

Los creadores solo podrán hacer uso gratuito de la trama, el diálogo y los personajes de la historia de 1926, así como los dibujos de líneas que la acompañan. Esto podría significar historias actualizadas sobre Pooh, Christopher Robin, Puerquito e Igor, o incluso propuestas ingeniosas de NFT con las ilustraciones originales del libro.

Jennifer Jenkins, directora del proyecto en la Universidad Duke, aclaró que Disney aún conserva los derechos de los libros de Milne publicados después de 1926, así como la marca comercial de las palabras "Winnie-the-Pooh" en libros y productos de marca. También poseen los derechos exclusivos de las interpretaciones en color de los personajes de Winnie-the-Pooh que aparecen en películas, libros y mercadería después de 1926.

El Winnie-the-Pooh de la izquierda junto con todos sus adorables rasgos de personalidad de ese libro es la versión que es del dominio público, pero la versión de la derecha es la que aún le pertenece a Disney y que deberás evitar usar.

Estas no son las únicas propiedades intelectual que perderá Disney ya que en 2024 el estudio no poseerá los derechos exclusivos de Mickey Mouse debido a la misma ley.

Disney originalmente se iba a quedar sin los derechos de Mickey en 1995, cuando el personaje cumplió 75 años pero la compañía presionó al Congreso de EUA para extender la protección de los derechos de autor en dos ocasiones. La Ley de extensión del plazo de derechos de autor de 1998, que protege los derechos de autor de una corporación durante un período de 95 años a partir de la fecha de publicación original, también se conoce como "Ley de protección de Mickey Mouse".

A continuación una lista parcial de las grabaciones de sonido y las obras cinematográficas e impresas que ingresaron al dominio público.

Grabaciones de sonido

Mamie Smith and Her Jazz Hounds, Crazy Blues, Don´t Care Blues, That Thing Called Love, You Can´t Keep a Good Man Down

Ethel Waters, Down Home Blues, There´ll Be Some Changes Made

Sophie Tucker, Some of These Days. Pick Me Up and Lay Me Down

Performances by Italian tenor Enrico Caruso´s performances in Rigoletto, La Traviata, La Bohème and Pagliacci

Sergei Rachmaninoff´s rendition of Liebesleid

Fanny Brice, My Man, Second Hand Rose

Al Jolson, Swanee

Libros

Bambi, A Life in the Woods, Felix Salten

The Sun Also Rises, Ernest Hemingway

Enough Rope, Dorothy Parker,

The Weary Blues, Langston Hughes,

The Seven Pillars of Wisdom, T. E. Lawrence

The Plumed Serpent, D. H. Lawrence

Sand and Foam, Kahlil Gibran

Películas

For Heaven´s Sake, Sam Taylor

Battling Butler, Buster Keaton

The Son of the Sheik, George Fitzmaurice

The Temptress, Fred Niblo

Faust, F. W. Murnau

So This Is Paris, Ernst Lubitsch

Don Juan, Alan Crosland

La lista completa la puedes encontrar en el sitio web del Centro para el Estudio del Dominio Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke.