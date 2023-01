Del Toro, Cuarón y González Iñárritu nominados al Oscar 2023

Los directores mexicanos compiten con sus filmes en las categorías de 'Mejor película animada', 'Mejor cortometraje' y 'Mejor fotografía'

Por: Luz Camacho

Enero 24, 2023, 10:36

La 95.ª edición de los galardones otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado a los nominados a llevarse el Óscar el próximo 12 de marzo.



El primer mexicano en ser nombrado para competir por una estatuilla dorada fue Alfonso Cuarón en la categoría Mejor Cortometraje De Acción Real.



'Le Pupille', producido por Cuarón, es un cortometraje de drama italiano estrenado en el 2022 que fue creado y dirigido por Alice Rohrwacher.

Carlo Cresto-Dina y Gabriela Rodríguez también están entre los productores de este filme, pero el mexicano ha causado sensación debido a que él ya ha obtenido cinco premios Óscar en si carrera: dos en la categoría Mejor Director (Gravity y (Roma), así como otros tres en el año 2019 por Mejor Guión Original, Mejor Película en Habla no Inglesa y Mejor Fotografía, todos ellos por la cinta protagonizada por la también mexicana Yalitza Aparicio.









'An Irish Goodbye', 'Ivalu', 'Night Ride' y 'The Red Suitcase' también competirán en la categoría de Mejor Cortometraje De Acción Real.

Otro cineasta mexicano en ser nominado a los premios Óscar fue Guillermo del Toro por su versión de 'Pinocho'.



En la categoría de 'Mejor película animada' también compiten 'Turning Red', de Domee Shi; “Puss In Boots: The Last Wish”, de Joel Crawford; “Marcel the Shell with Shoes On”, de Dean Fleischer Camp, y “The sea Beast”, de Chris Williams.







Por su parte, el filme 'Bardo: Falsa crónica de unas cuántas verdades', de Alejandro González Iñárritu, logró una mención al nominar a Darius Khondji a la Mejor Fotografía.