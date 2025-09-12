¡De primer nivel! Alista la Arena Guadalajara su gran apertura

Con Yuri como guía, se realizó el primer recorrido por la Arena Guadalajara, que abre el 2 de octubre con un concierto de Maroon 5

Cada vez falta menos para la apertura de la Arena Guadalajara, que arrancará el 2 de octubre con el concierto del grupo Maroon 5, por ello, se realizó un recorrido por su interior para presentar las instalaciones a invitados especiales.

La cantante Yuri, quien será la primera mujer latina en actuar en el lugar, estuvo presente y al igual que otros de los asistentes quedó maravillada al ver el monumental recinto, único en su tipo en La Perla Tapatía.

El nuevo espacio de entretenimiento tiene una capacidad que va de los 20 mil 100 a los 20 mil 400 asistentes, en formato 360°, para disfrutar la experiencia de principio a fin, gracias al espectacular diseño y lo último en tecnología.

En el lugar, las gradas mecánicas y retráctiles permiten adaptar el espacio a distintos formatos, desde 15 mil hasta 17 mil asistentes en 270°. También se contempló la posibilidad de eventos al aire libre con escenarios dentro y fuera del inmueble.

Cuenta con 400 pantallas distribuidas en baños, suites y varios niveles, un sistema acústico con paneles que impide la filtración del ruido y un domo que incluso atenúa el sonido de la lluvia o granizadas.

Como la seguridad es muy importante se ha puesto toda la atención en la red contra incendios, en las alarmas visuales y auditivas y en los protocolos automáticos supervisados en un centro de control.

Cada soldadura de la estructura pasó por pruebas de laboratorio, no sólo revisiones visuales, lo que garantiza la solidez del inmueble.

La inauguración de la Arena Guadalajara marca un hito para una ciudad que carecía de un recinto diseñado específicamente para grandes espectáculos.

Hasta ahora, los eventos masivos se distribuían en espacios como la Plaza de Toros Nuevo Progreso o el Estadio Jalisco, mientras que los teatros, como el Diana, ofrecían opciones limitadas en capacidad.

Con la apartura del lugar, Guadalajara entra de lleno en el circuito de las grandes giras internacionales, con artistas de renombre.