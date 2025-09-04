Maroon 5 inaugurará la nueva Arena Guadalajara el 2 de octubre

La moderna Arena Guadalajara abrirá sus puertas con un concierto de Maroon 5, en un evento que promete poner a Jalisco en la cima del entretenimiento

Tras años de planeación, esfuerzo y dedicación, la Arena Guadalajara se prepara para abrir oficialmente sus puertas y convertirse en el recinto de entretenimiento más moderno y emblemático de México.

El próximo 2 de octubre, a las 21:00 horas, La Perla Tapatía será testigo de un acontecimiento histórico con la gran inauguración del recinto, que contará con la presentación estelar de Maroon 5, una de las bandas más importantes y exitosas del pop rock internacional.

La Arena Guadalajara es el resultado de un ambicioso proyecto que busca posicionar a Jalisco como uno de los principales referentes de entretenimiento en Latinoamérica.

Con tecnología de vanguardia, diseño arquitectónico de última generación y una capacidad pensada para albergar espectáculos de talla mundial, el recinto representa un antes y un después en la oferta cultural y de entretenimiento del país.

“Este proyecto nace con la visión de ofrecer a Jalisco y a México un espacio digno de los mejores eventos del mundo. La Arena Guadalajara es sinónimo de innovación, hospitalidad y excelencia, y estamos orgullosos de abrir sus puertas con un espectáculo de la magnitud de Maroon 5”, expresó Dante Guillén.

Maroon 5, que ha ganado tres Premios Grammy, tiene más de 135 millones de discos vendidos y miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, y será la primera banda en tocar en el recinto.

Liderada por Adam Levine, la agrupación ha logrado consolidarse como una de las bandas más influyentes de los últimos 20 años, gracias a su característico sonido pop rock y éxitos que han marcado generaciones.

Su presencia en la inauguración de la Arena Guadalajara reafirma el compromiso del recinto con artistas de talla mundial que ofrezcan experiencias inolvidables a los asistentes.

Los boletos para este histórico concierto estarán disponibles con una preventa exclusiva para tarjetas de crédito Banco Azteca los días de hoy y mañana. A partir del 6 de septiembre, la venta general.

Los boletos podrán ser adquiridos a través de superboletos.com y en las taquillas de la nueva sede de los mejores espectáculos.