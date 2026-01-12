Danna Paola podría ser voz de Rapunzel en ‘Enredados’

'Enredados' se consolidó como una de las películas más recordadas del estudio, en parte por su doblaje latino, que marcó a una generación

El posible regreso de Danna Paola como la voz de Rapunzel volvió a colocarse en el centro de la conversación, luego de que en redes sociales surgiera una particular reacción de parte de la artista hacia el live action de “Enredados”.

Desde su estreno en 2010, la versión animada de “Enredados” se consolidó como una de las películas más recordadas del estudio, en parte por su doblaje latino, que marcó a una generación. Ahora, con el anuncio del proyecto en acción real, las expectativas sobre el reparto y las voces han ido en aumento.

Danna Paola reacciona a TikTok y revive rumores sobre Rapunzel

La conversación se intensificó cuando una usuaria de TikTok publicó un video en el que expresó su deseo de que Danna Paola vuelva a interpretar a Rapunzel. La artista respondió directamente al comentario con la palabra “manifestando”, lo que fue interpretado por miles de usuarios como una señal de apertura a retomar el personaje.

Aunque el gesto no representa una confirmación oficial, la respuesta fue suficiente para detonar especulaciones y reacciones entre seguidores, quienes consideran a la cantante como una voz asociada de manera directa con la princesa de Disney en Latinoamérica.

El live action de Enredados ya tiene protagonistas confirmados

En paralelo a la conversación sobre el doblaje, Disney ya definió a los protagonistas del live action. Teagan Croft fue elegida para dar vida a Rapunzel, mientras que Milo Manheim interpretará a Flynn Rider.

Croft es conocida por su trabajo en televisión y cine juvenil, mientras que Manheim cuenta con experiencia en producciones musicales y proyectos ligados a Disney, lo que ha generado expectativas sobre el enfoque que tendrá esta nueva adaptación.

¿Habrá regreso de voces originales en español?

Hasta ahora, el estudio no ha informado si retomará a las voces originales del doblaje latino para el live action de “Enredados”. En adaptaciones previas, Disney ha optado tanto por mantener voces icónicas como por renovar el reparto, dependiendo del proyecto y la estrategia regional.

En el caso de Danna Paola, su comentario en redes sociales dejó abierta la posibilidad, pero no existe ningún anuncio oficial que confirme su participación en la nueva versión de la historia.