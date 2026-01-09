Quién es Milo Manheim y Teagan Croft protagonistas de Enredados

Disney confirmó oficialmente que Enredados tendrá una versión live action, conoce la trayectoria de los actores elegidos para dar vida a Flynn Rider y Rapunzel

Milo Manheim y Teagan Croft son los actores elegidos para dar vida a Flynn Rider y Rapunzel en el recién confirmado live action de Enredados. Ambos nombres ya cuentan con trayectoria previa en cine y televisión, especialmente en proyectos dirigidos a audiencias jóvenes, lo que ha colocado a esta producción de Disney entre las más comentadas.

¿Quién es Milo Manheim, el nuevo Flynn Rider?

Milo Manheim nació el 6 de marzo de 2001 y tiene 24 años. Es hijo de la actriz Camryn Manheim, ganadora del Emmy, y del exmodelo Jeffrey Brezovar. Su reconocimiento internacional llegó en 2018 al protagonizar la franquicia Zombies de Disney Channel, donde interpretó a Zed.

Además de la actuación, Milo ha desarrollado habilidades en baile y canto, lo que resultó clave para participar en producciones musicales. En 2018 también formó parte de la temporada 27 de Dancing with the Stars, donde obtuvo el segundo lugar.

Fuera del universo Disney, participó en la película Thanksgiving, dirigida por Eli Roth, y en el musical Journey to Bethlehem, ampliando su presencia en géneros distintos al familiar.

¿Quién es Teagan Croft, la actriz que interpretará a Rapunzel?

Teagan Croft es una actriz australiana de 21 años que alcanzó notoriedad por su papel de Raven en la serie Titans, basada en los personajes de DC Comics. Posteriormente participó en la película de Netflix True Spirit, donde interpretó a Jessica Watson, una navegante que dio la vuelta al mundo en solitario.

Esto se sabe del live action de Enredados, tras confirmación de Disney

Disney confirmó oficialmente que Enredados tendrá una versión live action, siguiendo la línea de adaptaciones recientes del estudio. El proyecto contará con la dirección de Michael Gracey, conocido por su trabajo en El Gran Showman, mientras que el guion corre a cargo de Jennifer Kaytin Robinson. La producción está prevista para iniciar en junio de 2026, aunque aún no existe una fecha oficial de estreno.

La versión animada de Enredados, estrenada en 2010, contó con las voces de Mandy Moore y Zachary Levi en inglés, mientras que en Latinoamérica los personajes fueron interpretados por Danna Paola y Chayanne.

Además del elenco confirmado, se sabe que Kristin Burr participa como productora y Lucy Kitada como productora ejecutiva. Disney no ha revelado detalles sobre el inicio del rodaje ni sobre el enfoque visual que tendrá esta nueva versión.

De acuerdo con la información disponible, el estreno podría ubicarse entre finales de 2027 o inicios de 2028, dependiendo del calendario de rodaje y postproducción.