Dan último adiós a Brigitte Bardot en Saint-Tropez

Familiares y amigos dieron este miércoles el último adiós a Bardot con un funeral y entierro íntimos y sencillos en la Costa Azul francesa

Miles de admiradores de Brigitte Bardot se congregaron este miércoles en las calles próximas a la iglesia de la localidad de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, en la que se celebró la misa funeral de la que fue un icono cinematográfico y defensora de los animales.

"Era la mujer más guapa del mundo", declaró la cantante Mireille Mathieu, refiriéndose a la actriz fallecida el pasado día 28, en declaraciones a los medios poco antes de entrar en la iglesia de Notre Dame de l'Assomption.

El féretro de Brigitte Bardot, que había salido de su propiedad de La Madrague poco antes de las 10:50, llegó en un cortejo a la basílica, donde entró cubierto de flores poco después de las 11:20 con la música de Maria Callas de fondo.

Entre los asistentes a esta ceremonia privada estaban, además de muchas personalidades del mundo del espectáculo y de organizaciones de protección de los animales, como los miembros de la Fundación Brigitte Bardot, algunos responsables políticos.

En particular la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen y, en nombre del Estado Aurore Bergé, ministra delegada para la Igualdad de Mujeres y Hombres y de la Lucha contra las discriminaciones.

El párroco oficiante pidió al comienzo de la celebración al público que se abstuviera de tomar fotografías.

Presidiendo la ceremonia, había en particular una foto muy famosa de Brigitte Bardot, en la que aparecía en 1977 con una foca en la banquisa del Polo Norte.

Reposa junto a sus padres y abuelos en cementerio frente al Mediterráneo

El féretro de Brigitte Bardot, ícono mundial cinematográfico, reposa desde este miércoles junto a sus padres y abuelos en el cementerio marino de la localidad de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, frente al mar Mediterráneo, diez días después de morir a los 91 años.

Saludada por cientos de vecinos y admiradores por las calles de Saint-Tropez, tras el funeral, la comitiva se encaminó al cementerio marino, situado bajo la ciudadela y frente al Mediterráneo, donde se encuentra también la tumba de su primer marido, Roger Vadim, el realizador de 'Et Dieu.. créa la femme' (Y Dios creó a la mujer), que en 1956 con solo 22 años la catapultó al estrellato.

Brigitte Bardot falleció debido a un cáncer, según su viudo

Ícono cinematográfico mundial e incansable defensora de los animales, Brigitte Bardot falleció debido a un cáncer, reveló su último marido.

"Resistió muy bien las dos operaciones a las que se sometió para tratar el cáncer que le quitó la vida", manifestó su viudo, Bernard d'Ormale, en una entrevista publicada en el sitio web de la revista Paris Match, en la que ofreció algunos detalles de los últimos días de Bardot.

Sin embargo, D'Ormale, que compartió la vida de la actriz durante las últimas tres décadas, no precisó qué tipo de cáncer padecía Brigitte Bardot, fallecida el 28 de diciembre a los 91 años, tras ser hospitalizada en dos ocasiones durante el otoño.

También conocida por las siglas de su nombre y apellido, BB superó un cáncer de mama en la década de 1980.

D'Ormale señaló que Bardot quiso terminar sus días en La Madrague, su casa de Saint-Tropez, pese a que allí la situación para sus cuidados era "más complicada, sobre todo por el persistente dolor de espalda que le causaba sufrimiento y agotamiento", y que le hacía estar "incómoda, incluso estando postrada en cama".

Según su viudo, estuvo "consciente y preocupada por el bienestar de los animales hasta el final".