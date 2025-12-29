Fallece Brigitte Bardot, 'femme fatale' que revolucionó el cine

Esta actriz y cantante de los años 60's fue considerada como ícono y 'sex symbol' junto a Alain Delon, con quien nunca confirmó tener una relación

Brigitte Anne-Marie Bardot, mejor conocida como Brigitte Bardot, perdió la vida a los 91 años de edad, en Toulon, Francia.

Aunque su carrera como actriz inició en 1952, también se desempeñó como cantante, para más tarde convertirse en el Sex Symbol y participar en más de 50 filmes.

Esta consagración a la belleza, la llevó a detestar la admiración, por lo que abandonó su carrera para dedicarse al activismo en defensa de los derechos de los animales.

Reconocida por su protagónico en la película "Y Dios creo a la mujer" junto a Jean-Louis Trintignant, con quien tuvo una aventura durante el rodaje de este éxito, mientras estaba casada.

Fundación confirma el deceso de la actriz

A través de redes sociales, la Fundación que lleva su nombre expresó su sentir ante el deceso de su presidenta, dando la confirmación del fallecimiento de la diva.

Sin embargo, sus problemas de salud datan desde 2023, cuando Bardot fue atendida de urgencia por una insuficiencia respiratoria y, nueve meses más tarde, permaneció tres semanas hospitalizada.

¿Existió romance econ Alain Delon?

Aunque ambos siempre lo negaron, la actriz francesa aseguró que Deloin era la única persona que la comprendía.

Recordemos que ambos eran considerados los sex symbol de la época, por lo que sufrían de situaciones aparentemente similares.

Ambos protagonizaron películas como "Historias extraordinarias", "When a woman meddles", "Amores célebres" y "Final Cut". Aunque su romance era de los más deseados tanto por la prensa como por los fans, nunca se tuvo una declaración en la que afirmaran su relación.

Cuando el actor perdió la vida en 2024, la actriz consideró a Delon como un ícono de la industria cinematográfica.

A través de redes sociales, la cantante escribió una carta para compartir su sentir por medio de una fotografía.