Condenan a Kris Wu, ex miembro de EXO, a 13 años de prisión

Tras ser declarado culpable de violación y organizar orgías grupales, Kris Wu, ex integrante de la banda de K-pop EXO, fue sentenciado a 13 años de prisión

Por: Luz Camacho

Noviembre 25, 2022, 18:03

El actor y cantante Kris Wu, ex integrante de la banda de K-pop EXO, fue sentenciado el viernes por un juzgado de Pekín a 13 años de prisión por violación y por organizar, junto con otros cómplices, actividades promiscuas grupales con dos mujeres.



El rapero nacido en China, pero con nacionalidad canadiense, fue detenido en agosto pasado, después de que la estudiante e influencer Du Meizhu denunció en el noticiero local NetEase que Wu la había violado hacía tres años en una cita, cuando ella tenía 17. Tras eso, 24 víctimas nuevas realizaron denuncias similares.



De acuerdo a la información, Du acusó a Wu Yifan, como también es conocido el cantante, de engañar a jóvenes que querían convertirse en actrices y de emborracharlas para mantener relaciones sexuales con ellas.



Luego de las acusaciones, más de diez marcas con las que colaboraba el ex miembro de EXO rompieron lazos con él, entre las que se encuentran Louis Vuitton, Bulgari, L'Oreal Men y Porsche. El caso del también actor desencadenó el movimiento '#MeToo' en China, país en el que no arraigó en parte debido a la censura y los numerosos obstáculos legales para demostrar las denuncias de acoso sexual.





Tras las investigaciones, el tribunal de distrito de Chaoyang determinó que el cantante era culpable de violar a tres mujeres en estado de ebriedad en su casa entre noviembre y diciembre de 2020 y recibiría una sentencia de 11 años y seis meses.



Wu también fue sentenciado a un año y 10 meses por el 'delito de reunir una multitud para participar en promiscuidad sexual', un incidente de julio de 2018 en el que él y otras personas agredieron a dos mujeres que también estaban ebrias.



La vista para la sentencia contó con la presencia de funcionarios del Consulado de Canadá, país al que Wu será extraditado inmediatamente tras cumplir su condena en China.



El artista también deberá pagar una multa por evasión de impuestos de 600 millones de yuanes (aproximadamente 83 millones de dólares). La agencia Xinhua informa que el actor usó un negocio ficticio para hacer declaraciones falsas sobre sus ingresos alrededor del mundo.



A través de la red social china, Weibo, los internautas expresaron su alivio y felicidad que Kris Wu fuera sentenciado a prisión.



Incluso algunas personas comentaron 'estar viendo historia', dado que Kris Wu es la primera celebridad china en alcanzar una condena de 13 años.

Kris Wu, una de las celebridades en lista negra de China



La Asociación China de Artes Escénicas anunció el año pasado que Kris Wu se encontraba en la lista de 88 celebridades que no son recibidas en China por sus 'actividades inmorales e ilícitas'.



La lista negra prohíbe específicamente a estas 88 personas acceder o aparecer en plataformas de livestreaming, un medio popular para que los artistas en China accedan a una amplia audiencia.

En esta lista también figuran dos artistas que tenían muchos seguidores en China, antes de que se vieran envueltas en sus respectivos escándalos. Una de ellas es Zheng Shuang, protagonista de la serie 'Love O2O', quien fue acusada de evasión de impuestos y de abandonar a sus hijos subrogados en Estados Unidos.





Otra estrella que entró en la lista negra fue Zhang Zhehan, un actor y cantante al que le borraron sus cuentas en redes sociales, luego de que se hicieron virales unas fotos suyas visitando el santuario japonés de Yasukuni. Las visitas al santuario, dedicado a los muertos en la guerra de Japón, se consideran en China como un apoyo a los crímenes de guerra.



De acuerdo con la publicación de cultura digital Jing Daily, Guo Laoshi, una influencer en Douyin, la versión china de TikTok, fue citada porque publica videos de sí misma rechazando la típica imagen femenina china. Guo se grababa regularmente haciendo cosas como olerse los pies o llevar un maquillaje poco favorecedor.