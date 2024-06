Con 80 años, Mick Jagger anuncia nuevo álbum y más giras

Mick Jagger volverá a los escenarios con la legendaria banda The Rolling Stones para presentar su nuevo álbum en un tour mundial.

A sus 80 años, Jagger se muestra entusiasta y enérgico. “Es como estar en el escenario a los 78”, bromeó el líder de los Stones tras un concierto en Boston.

Jagger, que cumplirá 81 años el 26 de julio, no tiene intenciones de retirarse. “Me costó un par de conciertos tomarle el ritmo, pero ahora ya lo tengo. Me siento bien”, comentó.

La gira actual, "Hackney Diamonds", lleva el nombre del nuevo álbum, el primer material inédito en 18 años.

Además, el grupo estudia la posibilidad de tocar en otros países el próximo año, incluyendo Europa y Sudamérica.

Jagger explicó que se mantiene en forma con ensayos de baile y ejercicios regulares en el gimnasio.

El repertorio de la gira incluye cuatro canciones de "Hackney Diamonds", junto a clásicos como "Start Me Up", "(I Can't Get No) Satisfaction" y "Sympathy for the Devil".

Jagger también espera que leyendas como Paul McCartney, Lady Gaga, Stevie Wonder y Elton John se unan a la banda en algunas actuaciones, aunque aún no hay nada confirmado.

Durante la gira, los fans pueden votar por una canción para el espectáculo de cada noche. En Boston, eligieron "Emotional Rescue".

A sus 80 años, Mick Jagger sigue siendo una fuerza imparable en el mundo de la música y el entretenimiento.

