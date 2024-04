Clint Eastwood preocupa por cómo luce a los 93 años

El icónico Clint Eastwood se ha convertido en el centro de atención en las redes sociales luego de que se difundieran imágenes suyas tomadas durante un evento en el que participó junto a la famosa etóloga Jane Goodall el pasado 24 de marzo en Carmel-by-the-Sea, California, localidad de la que él fue alcalde.

A sus 93 años, Eastwood sorprendió a muchos con su apariencia informal, luciendo una poblada barba y un aspecto algo despeinado. Vestido con una camisa a cuadros, pantalones grises y zapatillas deportivas, el cineasta demostró su estilo único, incluso en situaciones públicas no relacionadas con el cine.

Clint Eastwood is 93 years old and is still a bad motherfucker🫡🫡 pic.twitter.com/7nL22QgUxc