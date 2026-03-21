Chuck Norris murió a los 86 años tras hospitalización

El triste suceso ocurrió pocos días después de que el actor celebrara su cumpleaños número 86 el pasado 10 de marzo, donde parecía estable de salud

La muerte del actor Chuck Norris, figura del cine de acción y la televisión estadounidense, fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido este viernes, donde informaron que falleció a los 86 años tras haber sido hospitalizado de emergencia en Hawái.

De acuerdo con el mensaje, el actor murió rodeado de sus seres queridos. La familia pidió respeto a su privacidad respecto a las circunstancias del fallecimiento, pero destacó que su partida ocurrió en un entorno de tranquilidad.

Familia confirma fallecimiento con triste mensaje

En el comunicado, sus familiares expresaron el impacto de la pérdida y resaltaron tanto su trayectoria profesional como su papel dentro del ámbito personal.

“Con gran pesar nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, sepan que estaba rodeado de su familia y partió en paz”.

También recordaron su figura más allá de la fama, destacándolo como una pieza central en su vida cotidiana.

“Para el mundo, era un artista marcial, actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros, era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”.

Cumplió 86 años hace diez días y lucía bien de salud

El fallecimiento ocurrió pocos días después de que el actor celebrara su cumpleaños número 86 el pasado 10 de marzo. En esa fecha, compartió un video en redes sociales donde aparecía entrenando al aire libre.

En esa publicación escribió un mensaje en el que hacía referencia a su condición física y su edad.

“No envejezco. Subo de nivel. ¡Hoy cumplo 86 años! No hay nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven”.

De acuerdo con reportes, un amigo cercano habló con él un día antes de su hospitalización. En esa conversación, Norris se encontraba entrenando y mantenía un tono relajado.

¿Cuál fue su trayectoria en artes marciales y cine?

Chuck Norris, cuyo nombre real era Carlos Ray Norris, desarrolló una carrera destacada como artista marcial antes de incursionar en el entretenimiento. Fue campeón en diversas competencias y posteriormente creó su propio sistema de combate, conocido como Chun Kuk Do.

Su salto al cine se consolidó en las décadas de 1970 y 1980 con múltiples películas de acción. Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió en 1972, cuando participó en la película The Way of the Dragon, donde protagonizó una escena de combate junto a Bruce Lee.

Posteriormente, encabezó producciones como A Force of One, The Octagon, Missing in Action y The Delta Force, consolidando su imagen como figura del género.

¿Por qué Chuck Norris se retiro del cine?

En años recientes, Norris se mantuvo alejado del cine para enfocarse en su vida personal, particularmente en el cuidado de su esposa, Gena O’Kelley, con quien se casó en 1998 y tuvo dos hijos.

En una entrevista explicó las razones detrás de su decisión de dejar su carrera.

“He abandonado mi carrera cinematográfica para centrarme en Gena. Ahora toda mi vida se centra en mantenerla con vida. Creo que este tema es extremadamente importante”.

Su último proyecto fue la película Agent Recon (2024), con la que regresó brevemente a la pantalla grande tras varios años de ausencia.

La familia concluyó su mensaje agradeciendo el apoyo de sus seguidores a lo largo de su carrera.