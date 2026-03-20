Hospitalizan de emergencia a Chuck Norris en Hawái

El incidente ha llamado la atención debido a que apenas un día antes, Chuck Norris fue visto entrenando con normalidad.

El actor y artista marcial Chuck Norris fue hospitalizado de emergencia en Hawái luego de presentar un problema de salud mientras se encontraba en la isla de Kauai. La noticia se dio a conocer este 19 de marzo, generando preocupación entre sus seguidores en todo el mundo.

¿Qué se sabe sobre la hospitalización de Chuck Norris?

De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia ocurrió de manera repentina en las últimas 24 horas, lo que obligó a su traslado inmediato a un hospital. Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre la causa de su hospitalización, lo que ha incrementado la incertidumbre en torno a su estado de salud.

Reportan que se encuentra estable

A pesar de la alarma inicial, fuentes cercanas señalaron que el protagonista de “Walker, Texas Ranger” se encuentra de buen ánimo e incluso ha estado bromeando durante su estancia en el hospital, lo que ha sido interpretado como una señal positiva.

Actividad reciente antes del incidente

El incidente ha llamado la atención debido a que apenas un día antes, Chuck Norris fue visto entrenando con normalidad, además de que recientemente celebró su cumpleaños número 86 compartiendo un video activo en redes sociales.