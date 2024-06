Christina Applegate sufre depresión por esclerosis múltiple

En 2021, la actriz Christina Applegate, fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad que le ha causado dificultades tanto como emocionales.

Recientemente, reveló que está en una severa depresión, que la ha llevado a cuestionar su existencia. Esto lo dijo un episodio de su podcast MeSsy, que comparte con Jamie-Lynn Sigler, quien también padece esclerosis.

“Estoy en depresión en este momento, y no creo haber sentido eso en años. Es como una real y jodida depresión, que me asusta un poco porque se siente realmente fatalista. Estoy atrapada en esta oscuridad en este momento, y no me había sentido así en probablemente 20 años”, confesó Applegate, de 52 años.

“Es muy difícil vivir en un cuerpo discapacitado. No te lo quitaré y estoy ahí contigo”, mencionó Sigler en apoyo. Sigler añadió que aceptar la enfermedad es fundamental para no dejar de vivir.

“Pero lo que lo hace más difícil es cuando lo comparas con cómo solía ser. Una vez que lleguemos a este lugar donde aceptemos que será como será, y [tendremos que lidiar con la enfermedad] tal vez para siempre, dejará de ser razón suficiente para dejar de vivir. Me siento aquí frente a ti y todavía me haces reír como nadie más puede hacerlo. Todavía me haces sonreír”, añadió Sigler.

Applegate presentó recientemente un premio en la 75ª edición de los Premios Emmy, un momento que describió como “el más difícil” de su vida.

La actriz apareció en el escenario con la ayuda de un bastón y recibió una ovación de pie, pero confesó que estas apariciones, antes emocionantes, ahora le resultan insuficientes: “No disfruto vivir. No lo disfruto. Ya no disfruto las cosas”, admitió.

En marzo de 2024, Applegate describió su experiencia con la esclerosis múltiple como “una especie de infierno”.

Debido al progreso de la enfermedad, Applegate no planea volver a actuar frente a las cámaras, pero espera continuar en la industria del doblaje para mantener a su familia y su mente activa.

