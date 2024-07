¿Cazzu no quiere que su hija tenga nacionalidad mexicana?

Cazzu está nuevamente bajo los reflectores, luego de que se reportaran tensiones entre ella y Christian Nodal con relación a la documentación de la hija que tienen en común, Inti, específicamente su pasaporte mexicano.

Según Chisme no like, Cazzu estaría obstaculizando el proceso para que su hija obtenga un pasaporte mexicano. Los presentadores del programa afirman que la cantante argentina ha expresado a sus amigos más cercanos su deseo de que su hija no tenga la nacionalidad mexicana.

"Por nada del mundo Cazzu quiere que su hija sea mexicana", comentaron en el programa. La situación ha generado rumores y especulaciones sobre las verdaderas intenciones de la cantante.

La niña, que nació en Argentina, se encuentra bajo las leyes de dicho país. Según el programa, Nodal estaría interesado en tramitar la nacionalidad mexicana para Inti, pero se enfrenta a la aparente negativa de Cazzu.

La noticia ha desatado una ola de reacciones en las redes sociales, con seguidores de ambos artistas comentando y especulando sobre los posibles motivos detrás de la postura de Cazzu. Algunos creen que podría ser una estrategia para mantener a su hija cerca de su familia en Argentina, mientras que otros piensan que podría ser una reacción al reciente inicio de la relación de Nodal con Ángela Aguilar.

El programa, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, también sugirió que existe una fuerte disputa entre Nodal y Cazzu sobre este tema, citando a una fuente cercana que afirmó:

“Ella le había comentado a un grupo de amigas y habría dicho ‘mi hija no quiero que sea mexicana’”.

Hasta ahora, ni Cazzu ni Christian Nodal han emitido declaraciones oficiales para confirmar o desmentir las afirmaciones hechas por Chisme no like. Este silencio solo ha aumentado la curiosidad y el interés del público, que sigue de cerca cada movimiento de los artistas.

