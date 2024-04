Cancelación de Kendrick Lamar en Pa'l Norte provoca críticas

"Váyanse bien lejos ojet*s solo vine por Kendrick", "Ningún artista se toma en serio este festival", "Los que se fueron corriendo desde temprano al escenario", "Nooooooo, qué bueno. Así no me agüita no haber ido", "Ya lo reposteo Kendrick, es culpa de él", "Peso Pluma salvando la noche jaja", son algunos de los comentarios.